Vaccino Covid. Le prime immagini dell’Hub realizzato alla Fiera di Messina – VIDEO

Ci siamo quasi. Mancano gli ultimi dettagli e il grande centro Hub cittadino realizzato all’interno della Fiera di Messina sarà pronto. È proprio nei due padiglioni, il 7a e il 7b, che verrà somministrato il vaccino anti covid alla popolazione. «Stiamo lavorando per consegnare nel più breve tempo possibile – dichiara il commissario Covid Alberto Firenze. Questo Hub della Fiera accoglierà 52 slot per la vaccinazione e ci permetterà di avere nei prossimi giorni, anche a Messina, una centralizzazione dei percorsi di vaccinazione. Questo diventa utile anche alla luce delle forniture delle dosi vaccinali che da mercoledì in poi ci vedranno ricevere nell’ASP di Messina circa 8 mila dosi di vaccino a settimana».

L’inaugurazione dell’Hub in Fiera potrebbe già avvenire domani, martedì 9 marzo, ma manca ancora la conferma definitiva. «Possiamo annunciare che fra 2 giorni questo centro vaccinale sarà operativo» afferma il direttore f.f. dell’Asp Bernardo Alagna. «Avremo la possibilità di fare circa 3 mila vaccinazioni al giorno. Abbiamo aumentato il numero di box vaccinali disponibili: da 48 siamo arrivati a 52 e questo consentirà di essere più veloci. Siamo abbastanza soddisfatti: potremo così chiudere alcuni centri vaccinali che erano sorti in una fase emergenziale e potremo concentrare tutte le attività qui».

Dentro l’Hub della Fiera di Messina

A due settimane dalla notizia che la Fiera sarebbe stata trasformata in un grande Hub cittadino per la somministrazione del vaccino anti covid, possiamo già mostrare le prime immagini del padiglione 7A.

I due padiglioni saranno indipendenti e forniti di spogliatoi, deposito vaccino, aree di osservazione, desk d’accoglienza, URP Infopoint e rispetteranno tutte le norme per garantire la massima sicurezza alla cittadinanza. La posizione, inoltre, è strategica perchè entrambi si trovano a pochi passi dall’ampio parcheggio che guarda il mare dentro l’area fieristica.

