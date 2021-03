Vaccino Covid: ultimi ritocchi all’hub della Fiera di Messina. Le FOTO in anteprima

Ormai manca poco. L’hub della Fiera di Messina è quasi completato e presto sarà aperto per la somministrazione dei vaccini anti-covid alla popolazione. Al momento si sta ultimando il secondo padiglione, il 7b, il primo è già pronto, e si sta asfaltando la strada. Il centro, ricordiamo, comprenderà un ampio parcheggio.

Prosegue spedita la campagna vaccinale in Sicilia e la realizzazione dei centri hub vaccinali nelle province dell’Isola. Per Messina, come ricordiamo, è stata scelta come location l’ex Fiera, che ospiterà due padiglioni al cui interno saranno presenti 52 box in cui effettuare i vaccini anti-covid. «La campagna vaccinale in Sicilia prosegue in maniera spedita – ha commentato nelle scorse ore l’assessore alla Salute Ruggero Razza. Con il presidente Nello Musumeci abbiamo inaugurato il terzo hub della Regione. Mercoledì saremo a Messina ed entro la settimana saranno tutti aperti».

I due padiglioni (le immagini del primo sono disponibili qui) saranno indipendenti e forniti di spogliatoi, deposito vaccino, aree di osservazione, desk d’accoglienza, URP Infopoint e rispetteranno tutte le norme per garantire la massima sicurezza alla cittadinanza. La posizione, inoltre, è strategica perché entrambi si trovano a pochi passi dall’ampio parcheggio che guarda il mare dentro l’area fieristica.

