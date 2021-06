Covid, in arrivo in Sicilia 38mila dosi del vaccino Moderna

Sono in arrivo in Sicilia in queste ore 38mila dosi del vaccino anti-covid Moderna, che saranno distribuite tra i centri dell’Isola. In consegna su tutto il territorio nazionale circa 235mila fiale da parte del corriere espresso di Poste Italiane, Sda (alla Sicilia è quindi destinato il 16% della fornitura).

Procede la campagna vaccinale contro il coronavirus in Sicilia e nel resto d’Italia, con una forte accelerata nell’Isola che ha recentemente toccato il record di 360mila vaccini somministrati in una settimana, superando così il target assegnatole dalla struttura commissariale nazionale guidata dal Generale Francesco Figliuolo. Confermata, inoltre, la decisione da parte della Regione Siciliana di sospendere il vaccino AstraZeneca per chi ha meno di 60 anni. Chi rientra in questa fascia d’età e ha già fatto la prima dose di AstraZeneca riceverà, come seconda, Pfizer o Moderna.

Le 38mila dosi del vaccino Moderna in arrivo in Sicilia saranno così suddivise:

Palermo – 9.400 dosi;

Enna – 1.300;

Trapani – 3.200;

Augusta – 600;

Giarre – 8.200;

Milazzo – 4.700;

– 4.700; Siracusa – 3.000;

Ragusa – 2.400;

Agrigento – 3.200;

Caltanissetta – 2.000.

(7)