Vaccini under 60. Seconda dose con Pfizer o Moderna per chi ha fatto la prima con AstraZeneca

Sono sospese in Sicilia le somministrazioni del vaccino Vaxzevria di AstraZeneca anche in seconda dose per tutti i soggetti al di sotto dei 60 anni. Lo comunica l’assessorato regionale alla Salute. La domanda adesso è: chi ha già ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca cosa deve fare? A dare la risposta a questa domanda è sempre l’assessorato regionale che annuncia: «Alla luce della circolare ministeriale trasmessa alle Regioni, in Sicilia l’iniziativa “Open Day”, che si aggiunge alla normale programmazione vaccinale, è riservata alla popolazione di età pari o superiore a 60 anni.

A coloro che hanno un’età inferiore ai 60 anni e hanno già ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca, secondo le disposizioni nazionali previgenti, saranno garantite le seconde dosi con sieri Pfizer o Moderna, a partire da domani, domenica 13 giugno».

