Coronavirus: scuole e università chiuse in tutta Italia fino al 15 marzo

Scuole e università chiuse in tutta Italia da giovedì 5 marzo a domenica 15 marzo. L’annuncio ufficiale è arrivato oggi pomeriggio in una conferenza stampa a Palazzo Chigi del Premier Conte. «Abbiamo fatto un’ampia valutazione e l’orientamento del Consiglio dei Ministri è stato quello di disporre in via prudenziale la chiusura delle scuole». La decisione deriva da una necessità ben chiara che Giuseppe Conte spiega senza mezzi termini: «In questo momento siamo concentrati ad adottare tutte le misure per ottenere un effetto o di contenimento diretto del virus o di ritardo della diffusione del virus. Abbiamo un sistema sanitario che rischia di andare in sovraccarico e questo è un problema a cui non possiamo supplire potenziandolo in un breve tempo».

«Per il Governo non è stata una decisione semplice» ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina che sottolinea: «mi impegno a far sì che il servizio pubblico essenziale, seppur a distanza, venga fornito a tutti i nostri studenti».

Chiusura delle scuole per il coronavirus: cosa succederà a Messina?

Dopo lo stop per disinfezione ordinato dal sindaco Cateno De Luca, che ha visto le scuole di Messina chiuse da sabato a martedì, le aule degli istituti di ogni ordine e grado si svuotano dopo appena 24 ore dalla ripresa delle lezioni.

