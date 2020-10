Coronavirus Messina, online l’ordinanza De Luca: il testo completo in PDF

Dal “coprifuoco” nel fine settimana (con tanto di autocertificazione), agli orari per le scuole, per finire con le disposizioni per il trasporto pubblico locale: la nuova ordinanza firmata da Cateno De Luca il 23 ottobre per contrastare la diffusione del coronavirus a Messina è online ed è consultabile – e scaricabile – in PDF. Entrerà in vigore venerdì 30 ottobre e avrà effetti fino al 30 novembre 2020. Vediamo il testo completo e i punti principali delle nuove misure anti-covid.

Il sindaco di Messina Cateno De Luca ha deciso di usufruire della possibilità – offerta, sia pure in modo vago, dal Dpcm Conte del 18 ottobre 2020 ai primi cittadini di tutta Italia – di disporre per il proprio territorio di competenza, delle misure più stringenti rispetto a quanto stabilito a livello nazionale con l’obiettivo di contenere la diffusione del covid-19, che nell’ultima settimana ha registrato un incremento non indifferente.

Ma quali sono le misure principali disposte per Messina, con l’accordo della Prefettura? Un “coprifuoco” che si potrebbe definire abbastanza blando, volto evidentemente a limitare la movida notturna del fine settimana, riportando tutti a casa entro la mezzanotte e mezzo e fino alle 5.00; una limitazione dei posti disponibili su bus e tram; la chiusura per i locali (come ristoranti, pub, rosticcerie e affini) che servono ai tavoli alle 24.00 e per quelli che non contemplano posti a sedere alle 18.00, ma con la possibilità di fare servizio d’asporto; la prosecuzione delle lezioni in presenza, salvo alcune eccezioni per una didattica mista, se necessario, e l’inizio della mattinata scolastica non prima delle 10.00 per le superiori; il lavoro in presenza non sotto il 50% per i dipendenti della pubblica amministrazione.

Queste, in estrema sintesi, le misure principali, che possono essere consultate in maniera più estesa a questo link e lette per intero più sotto in questo articolo.

Coronavirus a Messina, l’ordinanza De Luca del 23 ottobre: il testo in PDF





L’autocertificazione, invece, può essere scaricata qui.

