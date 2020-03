Coronavirus in Sicilia. I dati aggiornati della Regione: 213 positivi e 8 guariti

Ultime notizie dalla Regione: sono online i dati aggiornati a oggi, 16 marzo, sul numero di casi di coronavirus in Sicilia. Dall’inizio dei controlli sono stati effettuati 2.653 tamponi, di cui 213 positivi. Sono 8 i guariti dal Covid-19 sull’Isola.

La tabella dei dati fornita dalla Regione Siciliana è aggiornata alle ore 12.00 di stamattina, lunedì 16 marzo 2020. I campioni analizzati dai laboratori regionali di riferimento, il Policlinico di Palermo e quello di Catania, sono in totale 2.653, di questi, 213 (25 più di ieri) sono stati inviati all’Istituto Superiore di Sanità per la convalida.

Delle 213 persone risultate positive in Sicilia dall’inizio dei controlli, sono 95 i ricoverati (18 a Palermo, 42 a Catania, 10 a Messina, 2 ad Agrigento, 3 a Caltanissetta, 4 a Enna, 2 a Ragusa, 8 a Siracusa e 6 a Trapani), di cui 20 in terapia intensiva. Si trovano in isolamento domiciliare, invece 108 persone. I guariti sono invece 8 (3 a Palermo, 2 ad Agrigento, 1 a Enna, 1 a Messina e 1 a Ragusa), mentre 2 pazienti sono deceduti..

Il prossimo aggiornamento avverrà domani, più o meno alla stessa ora.

Il coronavirus in Sicilia provincia per provincia

I casi positivi a coronavirus in Sicilia dall’inizio dei controlli sono 213, così suddivisi:

Agrigento, 22;

Caltanissetta, 4;

Catania, 96;

Enna, 5;

Messina, 11;

Palermo, 37;

Ragusa, 4;

Siracusa, 21;

Trapani, 13.

Per avere maggiori informazioni sul coronavirus e sulla situazione attuale in Sicilia è possibile consultare il sito ufficiale dedicato o chiamare il numero verde regionale 800.45.87.87. Nel comunicare gli ultimi aggiornamenti, la Regione Siciliana ricorda l’importanza di attenersi alle misure previste dal decreto dell’11 marzo del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente i provvedimenti di contenimento del coronavirus validi per tutta l’Italia.

(90)