Coronavirus in Sicilia: 7.008 tamponi, 108 nuovi casi, 3 a Messina. I dati aggiornati

Sono 108 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 3 dei quali a Messina, rilevati su 7.008 tamponi. Salgono a 2.390 gli attuali positivi e a 6.145 i contagi registrati dall’inizio dell’emergenza covid-19. Il bollettino del 22 settembre 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità segnala, inoltre, 65 guariti in più e un decesso. Vediamo nel dettaglio i dati aggiornati sull’epidemia in Sicilia e nelle singole province.

Nelle 24 ore di riferimento è stato effettuato in Sicilia oltre il doppio dei tamponi rispetto a quelli eseguiti il 21 settembre 2020. I 108 nuovi casi sono quindi stati rilevati su 7.008 tamponi (numero più alto dall’inizio dei rilievi). Dei 2.390 attuali positivi al coronavirus, 2.151 si trovano in isolamento domiciliare, 224 sono ricoverati con sintomi negli ospedali dell’Isola, 15 in terapia intensiva. Raggiungono quota 3.455 i guariti (+65), mentre sono 300 (+1) le persone decedute a causa del covid-19 in Sicilia dall’inizio dell’emergenza.

I tamponi effettuati dall’inizio dei rilievi sono 442.373.

Il coronavirus in Sicilia: i dati aggiornati delle province

Il bollettino sul coronavirus del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) del 22 settembre 2020 segnala 108 nuovi casi in Sicilia. Questi contagi sono così suddivisi tra le province dell’Isola: 63 a Palermo (5 dei quali nella Missione Speranza e Carità “Biagio Conte”), 13 a Catania, 12 Enna, 12 a Trapani, 3 ad Agrigento, 3 a Messina, 1 Ragusa e 1 Caltanissetta. Zero nuovi casi, invece, a Siracusa.

Il covid-19 in Italia: il bollettino del 22 settembre 2020

Allargando lo sguardo al resto d’Italia, il bollettino sul covid-19 del 22 settembre 2020 segnala 1.392 nuovi casi rilevati su 87.303 tamponi. Gli attuali positivi sono 45.489. Di questi, 42.646 si trovano in isolamento domiciliare, 2.604 sono ricoverati con sintomi, mentre 239 persone sono in terapia intensiva. I dimessi guariti dall’inizio dell’emergenza coronavirus in Italia sono 219.670 (+967), le vittime 35.738 (+14).

In totale dall’inizio della pandemia sono stati effettuati sulla Penisola 10.575.979 tamponi.

