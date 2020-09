Coronavirus in Sicilia: 75 nuovi casi, 5 a Messina. I dati aggiornati

Sono 75 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 5 dei quali a Messina, rilevati su 3.102 tamponi. Salgono così a 6.037 i casi di covid-19 sull’Isola dall’inizio dell’emergenza, mentre gli attuali positivi sono 2.348. Il bollettino del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) del 21 settembre 2020 segnala, tra le altre cose, 40 guariti e 3 persone decedute. Vediamo, nel dettaglio, i dati aggiornati sul coronavirus in Sicilia e quelli riguardanti le singole province.

Superano quota 6mila i contagi di covid-19 registrati in Sicilia dall’inizio dell’emergenza, mentre si attestano a 2.348 gli attuali positivi. Di questi, 2.131 si trovano in isolamento domiciliare, 203 sono ricoverati con sintomi negli ospedali della regione, mentre 14 pazienti sono in terapia intensiva. I nuovi casi sono stati rilevati su 3.102 tamponi; cifra, questa, che porta il totale dei test effettuati (di questa tipologia) a 435.365. Il numero dei guariti dall’inizio dell’epidemia è di 3.390 (+40), mentre le vittime sono 299 (+3)

Il coronavirus in Sicilia: i dati aggiornati delle province

Andando a guardare i dati aggiornati al 21 settembre 2020 delle province della Sicilia vediamo che i 75 nuovi casi registrati sono così suddivisi: 43 a Palermo, 13 a Caltanissetta, 6 a Catania, 5 a Messina, 3 a Ragusa, 2 a Siracusa, 2 a Trapani, 1 ad Agrigento. Zero nuovi contagi, invece, ad Enna.

La Regione Siciliana comunica, inoltre, che dei 75 nuovi casi positivi, 21 sono ospiti della comunità “Biagio Conte” di Palermo.

Il Covid-19 in Italia: il bollettino del 21 settembre 2020

Il bollettino del 21 settembre 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) contenente gli ultimi aggiornamenti sul coronavirus in Italia indica 1.350 nuovi casi su 55.862 tamponi effettuati nelle 24 ore di riferimento. Gli attuali positivi sono 45.079. Di questi, 42.372 sono in isolamento domiciliare, 2.475 sono ricoverati con sintomi, mentre 232 si trovano in terapia intensiva. I dimessi guariti dall’inizio dell’emergenza sono 218.703 (+352 rispetto all’aggiornamento del 20 settembre 2020), mentre le vittime del covid-19 in Italia sono 35.724 (+17).

In totale, dall’inizio dell’epidemia coronavirus sono stati eseguiti 10.488.676 tamponi.

