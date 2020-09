Coronavirus in Sicilia: 116 nuovi casi, 3 dei quali a Messina. Il bollettino

Sono 116 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 3 a Messina, su un totale di 3.120 tamponi effettuati. Salgono così a 2.316 gli attuali positivi sull’Isola e a 5.962 i contagi dall’inizio dell’emergenza covid-19. Questi i dati del bollettino aggiornato al 20 settembre 2020 dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Vediamo, nel dettaglio, i numeri dell’epidemia in Sicilia in generale e quelli riferiti alle singole province.

Come si anticipava, sono 116 i nuovi casi di covid-19 in Sicilia – su 3.120 tamponi – e 2.316 gli attuali positivi. Di questi, 2.109 si trovano in isolamento domiciliare, 194 sono ricoverati con sintomi negli ospedali dell’Isola, 13 in terapia intensiva. Nelle 24 ore di riferimento non è stato registrato alcun decesso (il dato si ferma a 296), mentre i nuovi guariti sono 32 (3.350 in totale). Dall’inizio dell’emergenza coronavirus in Sicilia sono stati eseguiti 432.263 tamponi.

Il coronavirus in Sicilia: i dati delle province

Il bollettino contenente l’aggiornamento del 20 settembre 2020 sul coronavirus segnala 116 nuovi casi sull’Isola. Questi nuovi contagi sono così suddivisi tra le province della Sicilia: 81 a Palermo, 15 a Catania, 11 ad Agrigento, 3 a Messina, 2 a Caltanissetta, 2 a Ragusa, 1 Siracusa e 1 a Trapani. Zero nuovi casi, invece, ad Enna.

Nel comunicare i dati relativi ai casi di coronavirus in Sicilia, la Regione segnala che dei nuovi 116 soggetti positivi al tampone, 66 sono ospiti della comunità “Biagio Conte” di Palermo.

Il covid-19 in Italia: il bollettino del 20 settembre 2020

Per quel che riguarda il bollettino sul coronavirus in Italia, l’ultimo aggiornamento del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) – riferito al 20 settembre 2020 – segnala 1.587 nuovi casi. Salgono così a 298.156 i contagi totali dall’inizio dell’emergenza covid-19 e a 44.098 gli attuali positivi. Di questi, 41.511 si trovano in isolamento domiciliare, 2.365 pazienti sono ricoverati in ospedale, 222 nelle terapie intensive della Penisola.

Andando a vedere infine i tamponi, nelle 24 ore di riferimento, ne sono stati eseguiti 83.428; cifra, questa, che porta il totale dall’inizio dell’emergenza a 10.432.814.

