Coronavirus in Sicilia: 574 nuovi casi, 28 i contagi tra Messina e provincia. Il bollettino

Sono 574 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 28 i contagi tra Messina e provincia, rilevati su 8.131 tamponi. Salgono così a 7.497 gli attuali positivi sull’isola. Il bollettino del 20 ottobre 2020 segnala, inoltre, 26 ricoveri in più e 86 guariti. Vediamo, nel dettaglio, i dati sul covid-19 nelle singole province della Sicilia e le ultime notizie dalla Regione.

Raggiungono quota 13.228 i contagi registrati dall’inizio dell’emergenza coronavirus in Sicilia. Le persone attualmente affette dal covid-19 sull’Isola risultano, invece, 7.497. Di queste, 6.878 sono in isolamento domiciliare, 542 (+21 rispetto al 19 ottobre 2020) sono ricoverate con sintomi, 77 (+5) in terapia intensiva. I guariti in totale sono 5.353 (+86), mentre i deceduti sono 378 (+10). Sono stati effettuati 606.852 tamponi (+8.131) dall’inizio dei rilievi.

Il coronavirus in Sicilia: la mappa dei contagi nelle province

I 574 nuovi casi di coronavirus registrati sull’Isola nelle 24 ore di riferimento del bollettino del 20 ottobre 2020, sono così suddivisi tra le province della Sicilia: 202 a Catania, 137 a Palermo, 62 a Trapani, 44 a Ragusa, 35 a Siracusa, 28 a Messina, 28 ad Enna, 22 ad Agrigento, 16 a Caltanissetta.

Tra Messina e provincia, dall’inizio dell’epidemia covid-19 sono stati rilevati in totale 1.224 contagi.

Il covid-19 in Italia: i dati del bollettino del 20 ottobre 2020

Spostando lo sguardo sul piano nazionale, vediamo che, secondo il bollettino del 20 ottobre 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), i nuovi casi di covid-19 in Italia sono 10.874. Salgono, invece, a 142.739 gli attuali positivi. Di questi, 133.415 si trovano in isolamento domiciliare, 8.454 sono ricoverati con sintomi in ospedale, mentre 870 sono in terapia intensiva. Dall’inizio dell’epidemia coronavirus, in Italia, sono guarite 255.005 (+2.046) persone, mentre le vittime sono state 36.705 (+89). I tamponi effettuati sono stati 13.784.181 (+144.737).

Gli ultimi aggiornamenti sul coronavirus in Sicilia

Per quel che riguarda, invece, gli ultimi aggiornamenti, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha firmato un’ordinanza, già entrata in vigore, con cui ha recepito le misure previste dal Dpcm Conte del 18 ottobre 2020 e ha prorogato al 26 ottobre la “zona rossa” di Galati Mamertino, in provincia di Messina. La Regione, inoltre, sta varando un piano da 2.500 posti letto, 500 dei quali in terapia intensiva.

