Coronavirus in Sicilia: 156 nuovi casi, 10 i contagi a Messina. Il bollettino

Sono 156 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 10 dei quali a Messina, rilevati su 6.637 tamponi. Arrivano così a 7.274 i contagi totali sull’Isola dall’inizio dell’emergenza covid. Il bollettino dell’1 ottobre 2020 segnala inoltre 84 guariti e 1 persona deceduta in più nelle 24 ore di riferimento. Vediamo, nel dettaglio, i dati sull’andamento dell’epidemia in Sicilia e nelle singole province.

Salgono a 2.936 gli attuali positivi al covid in Sicilia. Di questi, 2.609 si trovano in isolamento domiciliare, 307 sono ricoverati con sintomi negli ospedali dell’Isola, 20 in terapia intensiva. I 156 nuovi contagi nel territorio della regione sono stati rilevati su 6.637 tamponi. Cifra, questa, che porta il numero dei test di questa tipologia effettuati dall’inizio dei rilievi a 490.482. Il bollettino dell’1 ottobre del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) segnala inoltre 4.026 dimessi guariti (+84) e 312 decessi (+1).

Nell’ultima settimana, come ha ricordato l’assessore alla Salute Ruggero Razza, le guarigioni registrate dal covid-19 sono state oltre 400.

Il coronavirus in Sicilia: i dati sui contagi nelle province

Andando a vedere i dati sui contagi da coronavirus nelle singole province della Sicilia, i 156 nuovi casi sono così distribuiti a livello territoriale: 88 a Palermo, 20 a Catania, 20 a Ragusa, 10 a Messina, 6 a Trapani, 5 ad Agrigento, 5 a Siracusa e 2 a Caltanissetta. Nessun nuovo positivo, invece, ad Enna.

Tra Messina e provincia sono stati registrati in totale 758 casi di coronavirus dall’inizio dell’emergenza.

Il covid 19 in Italia: i dati del bollettino dell’1 ottobre 2020

Allargando, infine, lo sguardo al piano nazionale, i nuovi casi registrati e segnalati dal bollettino dell’1 ottobre 2020 sul covid-19 in Italia sono 2.548 (rilevati su 118.236 tamponi). Gli attuali positivi sono 52.647. Di questi, 49.259 si trovano in isolamento domiciliare, 3.097 sono ricoverati con sintomi in ospedale, 291 sono in terapia intensiva. I dimessi guariti dall’inizio dell’emergenza coronavirus sono 228.844 (+1.140 rispetto al 30 settembre) mentre le vittime 35.918 (+24).

In totale i casi di coronavirus in Italia dall’inizio dell’emergenza sono 317.409, rilevati su 11.452.158 tamponi.

