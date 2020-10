Coronavirus in Sicilia: 170 nuovi casi, 7 i contagi a Messina. I dati completi

Su 6.645 tamponi effettuati sono stati rilevati in Sicilia 170 nuovi casi di coronavirus, 7 a Messina. Salgono così a 7.118 i contagi sull’Isola dall’inizio dell’emergenza. Il bollettino del 30 settembre segnala, inoltre, 90 guariti e 1 persona deceduta. Vediamo, nel dettaglio, i dati del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) sul coronavirus in Sicilia e nelle singole province.

Aumentano i nuovi casi di coronavirus in Sicilia. Il bollettino del 30 settembre 2020 segnala 170 nuovi casi. Arrivano così a 2.866 gli attuali positivi. Di questi, 2.546 si trovano in isolamento domiciliare, 301 sono ricoverati con sintomi in ospedale, 19 in terapia intensiva (+3 rispetto al 29 settembre). Salgono a 3.941 i dimessi guariti (+90) e a 311 i deceduti (+1). Dall’inizio dell’epidemia, in Sicilia sono stati effettuati 483.845 tamponi, per un totale di 7.118 casi positivi.

Il coronavirus in Sicilia: i dati delle province

Per quel che riguarda le singole province della Sicilia, i 170 nuovi casi positivi al covid sono così suddivisi a livello territoriale: 74 a Palermo, 33 a Siracusa (29 dei quali, segnala la Regione Siciliana, sono marittimi della nave Margottini), 17 a Catania, 17 a Caltanissetta, 17 a Trapani, 7 a Messina, 4 ad Agrigento, 1 ad Enna. Zero nuovi contagi, infine, a Ragusa.

Dall’inizio dell’emergenza coronavirus, a Messina e provincia sono stati rilevati in totale 748 contagi.

Il covid-19 in Italia: il bollettino del 30 settembre 2020

I nuovi casi di coronavirus rilevati in Italia secondo il bollettino aggiornato al 30 settembre 2020 sono 1.851. Salgono così a 314.861 i contagi nella Penisola dall’inizio della pandemia covid-19, mentre si attestano a 51.263 gli attuali positivi. Di questi, 47.936 sono in isolamento domiciliare, 3.047 sono ricoverati con sintomi negli ospedali del Paese, 280 si trovano invece in terapia intensiva. Il numero dei guariti dall’inizio dell’emergenza è 227.704, mentre le vittime del coronavirus in Italia sono 35.894.

In totale sono stati effettuati 11.333.922 tamponi (+105.564).

