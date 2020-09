Coronavirus in Sicilia: 163 nuovi casi, 5 a Messina. Il bollettino del Ministero

Sono 163 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 5 a Messina, su 6.115 tamponi effettuati. Salgono così a 2.787 gli attuali positivi e a 6.948 i contagi registrati dall’inizio dell’epidemia sull’Isola. Il bollettino con i dati aggiornati al 29 settembre 2020 segnala, inoltre, 118 guariti e 1 deceduto. Vediamo, nel dettaglio, le ultime notizie sul covid-19 in Sicilia e nelle singole province.

I dati forniti dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità segnalano in Sicilia la seguente situazione. Come si anticipava, i nuovi casi nella regione sono 163, mentre sono 2.787 attuali positivi. Di questi, 2.478 sono in isolamento domiciliare, 293 sono ricoverati con sintomi negli ospedali dell’Isola, 16 pazienti si trovano in terapia intensiva. In totale dall’inizio dell’emergenza sono stati eseguiti in Sicilia 477.200 tamponi, sono guarite 3.851 persone (+118) mentre sono decedute 310 persone (+1).

Il coronavirus in Sicilia: i dati delle province

Sono 163 le persone risultate positive al coronavirus sull’Isola, secondo i dati del bollettino aggiornato al 29 settembre 2020. I nuovi casi sono così suddivisi tra le province della Sicilia: 92 a Palermo, 24 a Catania, 24 a Siracusa, 12 a Trapani. 5 a Messina, 4 a Caltanissetta, 1 ad Agrigento, 1 a Ragusa. Zero nuovi contagi, invece, ad Enna. La Regione Siciliana segnala, infine, che 2 dei nuovi positivi sono migranti ospiti presso l’hotspot di Lampedusa.

I casi totali di coronavirus tra Messina e provincia rilevati dall’inizio dell’emergenza sono 741.

Il covid in Italia: il bollettino del 29 settembre 2020

Per quel che riguarda il covid-19 in Italia in generale, sono 1.648 i nuovi casi registrati dal bollettino del 29 settembre 2020. Salgono così a 313.011 i contagi totali sulla Penisola dall’inizio dell’epidemia coronavirus, mentre sono attualmente positive 50.630 persone. Di queste, 47.311 si trovano in isolamento domiciliare, 3.048 sono ricoverate in ospedale, 271 in terapia intensiva. I dimessi guariti hanno raggiunto quota 226.506 (+1.316 rispetto al 28 settembre), mentre le vittime del coronavirus in Italia sono 35.875 (+24).

In totale, dall’inizio della pandemia, sono stati effettuati 11.228.358 tamponi, 90.185 dei quali nelle 24 ore di riferimento del bollettino del 29 settembre 2020.

