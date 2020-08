Coronavirus in Sicilia: 14 nuovi casi, 5 dei quali a Messina. Il report dell’Iss

Sono 14 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia secondo il bollettino del 17 agosto 2020. Di questi, 5 sono stati rilevati a Messina. Salgono così a quota 718 il numero degli attuali positivi sull’Isola e a 3.780 il numero dei contagiati dall’inizio dell’emergenza covid-19, Ma vediamo, nel dettaglio, la situazione così com’è stata fotografata dal report quotidiano del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss).

Per quel che riguarda, nello specifico, i dati per provincia sui nuovi casi di coronavirus in Sicilia, il bollettino del 17 agosto 2020 segnalano: 5 nuovi positivi a Messina; 4 a Ragusa; 3 a Catania; 2 a Siracusa; 0 a Palermo, Agrigento, Trapani, Enna e Caltanissetta.

Dei 718 attuali contagi da coronavirus in Sicilia, 54 sono ricoverati con sintomi negli ospedali della Regione, 6 in terapia intensiva, mentre 658 si trovano in isolamento domiciliare. Nella giornata del 17 agosto c’è stata anche 1 vittima, a Catania e 7 guariti, 5 a Catania e 2 a Ragusa. Andando, infine, al numero dei tamponi effettuati, l’incremento registrato ieri è di 1.626; cifra che porta il totale – dall’inizio dell’epidemia Covid-19 – a 310.605.

I numeri riguardanti i nuovi contagi da coronavirus di ieri indicano un certo decremento rispetto alle giornate precedenti. Il 16 agosto, infatti, i casi rilevati erano stati 39, il 14 agosto invece si era arrivati a 42. Nel frattempo, di fronte all’aumento generale dei contagi in Italia sono state varate nuove misure per il contenimento e il contrasto del Covid-19: sono state chiuse le discoteche ed è stato istituito il tampone obbligatorio per chi rientra dalla Grecia, da Malta, dalla Spagna o dalla Croazia.

(219)