Coronavirus in Sicilia: 106 nuovi casi, 5 a Messina. Gli ultimi aggiornamenti

Sono 106 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia, 5 a Messina. Salgono a 1.603 gli attuali positivi e a 5.032 i contagi totali sull’Isola dall’inizio dell’emergenza covid. Aumentano le persone ricoverate in ospedale con sintomi e i pazienti in terapia intensiva, mentre resta fermo il numero delle vittime. Questa, a grandi linee, la situazione fotografata dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) il 10 settembre 2020. Vediamo qualche dettaglio in più e i dati riguardanti le province della Sicilia.

I 106 nuovi casi registrati in Sicilia – su 4.607 tamponi eseguiti – nelle 24 ore di riferimento fanno salire il numero delle persone contagiate dall’inizio dei rilievi a 5.032. Gli attuali positivi raggiungono quota 1.603. Di questi, 1.477 sono in isolamento domiciliare, 108 sono ricoverati in ospedale con sintomi, 18 in terapia intensiva. Fermo il numero delle persone decedute a causa del coronavirus (289), mentre si segnalano 30 nuovi dimessi guariti. Il dato sale infatti da 3.110 sale a 3.140.

Coronavirus in Sicilia: i casi nelle province

I 106 nuovi contagi da coronavirus registrati in Sicilia e segnalati dal bollettino del 10 settembre 2020 sono così suddivisi tra le province dell’Isola: 39 a Palermo, 22 a Catania, 17 a Trapani, 11 ad Agrigento, 5 a Messina, 5 a Ragusa, 3 a Enna, 2 a Siracusa, 2 a Caltanissetta.

Il numero totale dei casi di covid-19 rilevati a Messina e provincia dall’inizio dell’emergenza è 675.

Coronavirus in Italia: gli aggiornamenti del 10 settembre

Per quel che riguarda, infine, il coronavirus in Italia in generale, la situazione fotografata dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità è la seguente. Sono 1.597 i nuovi casi, rilevati su 94.186 tamponi. Risultano attualmente positive 35.708 persone. Di queste, 33.708 sono in isolamento domiciliare, 1.836 si trovano in ospedale con sintomi, 164 in terapia intensiva.

Dall’inizio dell’emergenza coronavirus in Italia sono stati registrati 283.180 su 9.554.389 tamponi. Sono 211.885 le persone dimesse guarite e 35.587 le persone decedute in totale.

Qui, per un confronto, i dati dell’aggiornamento precedente.

