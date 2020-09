Coronavirus: 77 nuovi casi in Sicilia, 15 a Messina. Il bollettino completo

Sono 77 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia, 15 dei quali tra Messina e provincia. Salgono così a 4.926 i contagi sull’Isola dall’inizio dell’emergenza, mentre sono 1.527 gli attuali positivi. Aumentano i ricoverati, che oggi sono 105 e le persone in terapia intensiva, che sono 15. Si rilevano, di contro, anche 4 guariti.

Questo, in generale, il quadro che emerge dal bollettino del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) contenente gli ultimi aggiornamenti riferiti al 9 settembre 2020. Vediamo i dati nel dettaglio e qual è la situazione nelle province della Sicilia.

Guardando al quadro generale, in Sicilia risultano, attualmente, 1.527 attuali positivi. Di questi, 1.407 si trovano in isolamento domiciliare, 105 sono ricoverati con sintomi negli ospedali della regione, 15 sono in terapia intensiva. Rimane stabile il numero delle persone decedute, fermo a 289, mentre aumentano, di 4, i dimessi guariti, che oggi sono 3.110. Nelle 24 ore di riferimento sono stati eseguiti 4.783 tamponi, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza coronavirus a 385.131.

Il coronavirus in Sicilia: i dati delle province

I 77 nuovi contagi da coronavirus segnalati dal bollettino del 9 settembre del Ministero della Salute e dell’ISS sono così suddivisi tra le province della Sicilia: 17 a Palermo, 15 a Messina, 14 a Catania, 10 a Trapani, 7 ad Agrigento, 6 a Ragusa, 4 a Enna, 2 a Siracusa, 2 a Caltanissetta. Nessuna provincia, questa volta, ha registrato zero casi.

Il Coronavirus in Italia: il bollettino del 9 settembre 2020

Allargando lo sguardo all’Italia in generale, gli ultimi aggiornamenti sul covid-19 riferiti al 9 settembre 2020, fotografano la seguente situazione. Sono 1.434 i nuovi casi registrati. Cifra che porta il totale dei contagi in Italia a 281.583 dall’inizio dell’epidemia coronavirus. Attualmente risultano positive sulla Penisola 34.734 persone. Di queste, 32.806 sono in isolamento domiciliare, 1.778 sono ricoverate in ospedale, 150 in terapia intensiva. I dimessi guariti (in totale) sono 211.272, mentre sono 35.577 le persone decedute in Italia a causa del covid-19.

Infine, i dati sui tamponi: nelle 24 ore di riferimento ne sono stati effettuati 95.990, per un totale dall’inizio dei rilievi di 9.460.203.

