Coronavirus, Galati Mamertino rimane “zona rossa” fino al 1° novembre

Ulteriore proroga della “zona rossa” a Galati Mamertino, in provincia di Messina. A deciderlo il governatore Nello Musumeci, con un’ordinanza che resterà in vigore fino alla mezzanotte di domenica 1° novembre.

Galati Mamertino era stata dichiarata zona rossa lo scorso 13 ottobre per l’aumento dei contagi da coronavirus. Adesso, arriva un’altra proroga – dopo quella dichiarata lo scorso 21 ottobre – che vieta la circolazione a piedi e con qualsiasi mezzo pubblico o privato, fatta eccezione per:

questioni lavorative

acquisto di farmaci

acquisto di beni di prima necessità

motivi sanitari

Disposizioni ancora più stringenti a seguito del nuovo Dpcm.

Galati Mamertino ancora zona rossa

Piccolo aumento dei contagi a Galati Mamertino, come conferma il primo cittadino, Nino Baglio. «Sono 150 – scrive il sindaco Nino Baglio sul suo profilo social – gli attuali positivi a Galati Mamertino. Ancora troppi per cancellare la zona rossa, secondo il governo regionale. Siamo in contatto – prosegue il Sindaco, in un altro post – con le autorità sanitarie al fine di aggiornare i dati con i risultati dei tamponi molecolari effettuati nei giorni scorsi, che stanno giungendo ufficialmente in queste ore.

Attualmente i soggetti positivi sono passati da 143 a 150. Il dato, malgrado possa sembrare peggiorativo, è determinato dai primi risultati dei controlli dei positivi e dei loro più stretti contatti a circa 8-10 giorni di distanza. Quindi un tempo abbastanza breve. Nonostante ciò si sono registrati almeno 5 casi di negativizzazione dei tamponi precedentemente positivi. Dal canto nostro abbiamo già inviato richieste di sussidi e aiuti economici (anche per imprese ed esercizi commerciali) con riguardo specificatamente ai comuni in “zona rossa». Non lasceremo nulla al caso».

(11)