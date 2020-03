Coronavirus. Ecco il modulo di autocertificazione per gli spostamenti da scaricare

Sono passati soltanto tre giorni dalla pubblicazione dell’aggiornamento del modulo di autocertificazione, ma alla luce delle nuove disposizioni in materia di coronavirus, cambia anche il modulo per gli spostamenti da stampare e portare con sé nel caso in cui ci fosse la necessità di uscire di casa.

Ma cosa in questo nuovo modulo di autocertificazione? Nel documento si dichiara non solo di non essere sottoposti alla quarantena e di non essere positivo al coronavirus, ma viene aggiunta la dichiarazione di essere a conoscenza di eventuali provvedimenti adottati dai presidenti delle Regioni in materia di prevenzione.

Il modulo specifica inoltre che il dichiarante è a conoscenza delle nuove sanzioni previste per chi viola le norme annunciate dal Premier Conte durante una diretta lo scorso 24 marzo.

Chi si sposta per motivi di salute, lavorativi o per necessità come, per esempio, quella di andare a fare la spesa o a comprare farmaci, deve avere con sé il modulo (che si può scaricare qui) da compilare nel momento in cui si viene fermati dalle forze dell’ordine, che controfirmano il documento.

