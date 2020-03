Coronavirus e traffico sullo Stretto di Messina. Firmata l’ordinanza De Luca: cosa prevede

Il sindaco di Messina Cateno De Luca ha firmato una nuova ordinanza finalizzata a gestire il traffico sullo Stretto di Messina creando una banca dati per i “pendolari dello Stretto”. L’idea di base del provvedimento è, da un lato, quella di consentire a chi lavora di registrarsi un’unica volta e poi passare semplicemente identificandosi; dall’altro quella di attuare un controllo più stringente su chi sale sui traghetti per approdare in Sicilia.

La nuova ordinanza era stata annunciata ieri in tarda serata, quando il sindaco di Messina si è recato alla Rada San Francesco per verificare l’andamento dei controlli sui passeggeri, a piedi e in auto, dei traghetti. L’esito delle verifiche di ieri avevano fatto registrare un totale di 26 auto, di cui 3 irregolari. Per le 10 persone a bordo dei tre veicoli è scattata la denuncia.

Il documento, rifinito nella notte dall’assessore Dafne Musolino e dal vicesindaco Salvatore Mondello, è stato pubblicato poche ore fa sulla pagina Facebook del sindaco Cateno De Luca e prevede la creazione di una banca dati condivisa al cui interno si possano registrare i “pendolari dello Stretto”, quei lavoratori che giornalmente viaggiano tra Reggio Calabria, Villa San Giovanni e Messina. Così, questa categoria avrà la priorità, mentre i controlli più stringenti saranno concentrati sugli altri passeggeri.

Cosa dice l’ordinanza per la gestione del traffico sullo Stretto di Messina

I concessionari per il trasporto navale e ferroviario devono istituire un servizio di prenotazione dei titoli online attraverso l’istituzione di una banca dati condivisa , nella quale dovranno essere inseriti i nominativi dei passeggeri, le ragioni dello spostamento, il luogo da raggiungere e l’indirizzo dove si intende trascorrere l’autoisolamento. La banca dati dovrà essere data in gestione alla Presidenza della Regione Siciliana coordinamento per le Attività Necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19:

