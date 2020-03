Coronavirus. Attracca a Messina il traghetto delle 22. De Luca: «La verifica la faccio io»

Il traghetto partito alle ore 22:00 da Villa San Giovanni è arrivato alla Rada San Francesco. Sul posto, ad attenderlo, c’era il sindaco di Messina, Cateno De Luca che ha dichiarato: «La verifica la faccio io personalmente. Non faccio il Ponzio Pilato, continuo a stare in trincea».

Il primo cittadino ha reso noto in diretta Facebook, che stanotte si completerà il testo dell’ordinanza che prevederà verifiche in tempo reale di chi sbarca a Messina. «Ti prenoti tre ore prima se arrivi dalla Calabria, qualche ora in più la chiederemo a chi vuole arrivare dalle regioni più lontane. Rendi nota la motivazione per cui chiedi di entrare in Sicilia e se la tua motivazione viene ritenuta corretta, saprai che sarà possibile prendere la nave».

«Il problema non è quanti mezzi attraversano lo Stretto – ha spiegato Cateno De Luca. Bisogna avere la certificazione per sapere con certezza da dove viene ogni singolo soggetto e dove va. Se la destinazione è un comune diverso da Messina, sarà necessario avvertire il sindaco competente che dovrà accertarsi dell’inizio della quarantena ed effettuare i dovuti controlli».

Altro punto su cui il sindaco di Messina è tornato a puntare è la creazione di una banca dati dei pendolari dello Stretto. «Molti di coloro che viaggiano nello Stretto sono medici, forze dell’ordine, persone che vengono in città per motivi di lavoro. Con una banca dati sarà possibile registrarli una sola volta, in modo da non dover effettuare i controlli ad ogni passaggio».

L’obiettivo sottolinea Cateno De Luca è sempre lo stesso: «prevenire la diffusione del Coronavirus a Messina e in tutta la Sicilia. Il picco non è ancora arrivato: lo aspettiamo per Pasqua».

Sugli sbarchi a Messina si è espresso qualche minuto fa anche il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che ha dichiarato: «Sullo Stretto di Messina il traffico si è normalizzato, passa solo chi ha il diritto di passare».

