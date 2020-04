Coronavirus: 5 guariti al Policlinico di Messina e 5 a Barcellona, 2 decessi

Dieci nuove guariti dal coronavirus e 2 decessi nel messinese. Il coordinamento per l’emergenza coronavirus nell’area metropolitana informa che presso il Policlinico “G. Martino” di Messina è deceduta una donna di 87 anni; un’altra donna di 95 anni è deceduta presso l’ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona. Entrambe già affette da altre patologie, erano risultate positive al Covid-19.

Le Aziende hanno provveduto ad avvertire i familiari ed esprimono loro il proprio cordoglio.

Dall’inizio dell’emergenza sono pertanto 34 in totale i decessi di persone affette da coronavirus avvenuti in città e provincia: 21 al Policlinico “G. Martino” di Messina, 8 all’ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona, 4 all’ospedale “Papardo” di Messina e 1 in una casa di cura privata di Messina.

Al contempo, si sono registrate 10 nuove guarigioni di pazienti che erano risultati affetti da Covid-19:

quattro uomini rispettivamente di 70, 66, 41 e 31 anni e una donna di 28 anni all’ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona;

due uomini di 74 e 57 anni e tre donne di 73, 68 e 18 anni al Policlinico “G. Martino” di Messina.

In città e provincia le guarigioni complessive dal Covid-19 sono ora 34.

Si precisa che i dati forniti sono stati registrati alle ore 11 di oggi.

