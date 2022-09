Consiglio Comunale, De Luca e Cipolla nel “Gruppo di coordinamento delle Società”

Saranno Cateno De Luca e Francesco Cipolla i due consiglieri comunali che faranno parte del Gruppo di coordinamento delle Società partecipate di Messina. È quanto stabilito ieri, martedì 27 settembre, all’unanimità, dal Civico Consesso. Vediamo di cosa si tratta e di cosa si occuperà.

Nuova seduta ieri a Palazzo Zanca per la nomina dei consiglieri che entreranno a far parte del Gruppo di coordinamento delle Società, organismo di controllo, istituito in base a quanto stabilito dall’art. 17 del Regolamento sul sistema dei controlli. A proporre la delibera è stato il vicepresidente vicario del Consiglio Comunale, Nello Pergolizzi, che ha poi presieduto la Seduta in assenza del presidente Cateno De Luca. Le nomine sono state sancite all’unanimità dai 26 consiglieri presenti in Aula.

Ma di cosa si occuperà? Come si legge nella delibera: «Il “Gruppo di Coordinamento delle Società” ha il compito di coordinare e di monitorare, secondo le linee di indirizzo definite dal Consiglio Comunale, la pianificazione e la programmazione delle attività societarie e le scelte strategiche concernenti i servizi esternalizzati alle Società, al fine di garantire la continuità ed il miglioramento dei servizi pubblici essenziali per i cittadini e dei servizi strumentali al Comune, anche in termini di contenimento ed efficientamento della spesa».

Soddisfatto della nomina, il consigliere Francesco “Ciccio” Cipolla, commercialista, che ha voluto ringraziare i colleghi in Aula: «Ringrazio i colleghi, metterò le mie competenze a disposizione di questa commissione che ritengo molto importante».

Il Consiglio Comunale si riunirà nuovamente alle 17.30 di domani, giovedì 29 settembre, per l’approvazione dell’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU).

