“Conoscere le fiumare” di Messina: sabato 15 marzo passeggiata a Zafferia

L’iniziativa “Conoscere le fiumare” di Messina promossa dalla Pro Loco Messina Sud continua con la seconda passeggiata in programma per sabato 15 marzo.

“Conoscere le fiumare” è partita a Febbraio, da Larderia con la collaborazione di una rete di associazioni, comitati, attività e comunità parrocchiali delle vallate della zona sud di Messina.

Fino a Giugno la Pro loco Messina Sud promuoverà passeggiate, incontri di approfondimento e presentazioni di libri, sul tema delle fiumare messinesi.

Conoscere le fiumare di Messina: apprendimento e non solo

Conoscere le fiumare di Messina è un percorso di apprendimento e partecipazione per aiutare a comprendere meglio un ecosistema complesso e allo stesso tempo molto fragile, grazie al contributo di esperti, appassionati ed attivisti del territorio.

Si parlerà delle civiltà rurali del passato (dei mulini, della seta, degli agrumi…). Verranno mappate tutte le risorse culturali e naturalistiche che possono essere valorizzate e fruite, attraverso la realizzazione di

apposita sentieristica lungo ogni vallata: da finanziare, ad esempio, attraverso fondi pubblici, da intercettare anche attraverso lo strumento del G.A.L.

Gli itinerari della Pro Loco e in particolare l’iniziativa “Conoscere le fiumare” sono stati al centro del seminario dal titolo ‘Pro Loco e Marketing Territoriale: Strategie per Valorizzare le risorse Locali”, che si è svolto martedì 11 Marzo, nell’ambito dei corsi di Marketing Turistico tenuto dalla prof.ssa Valeria Schifilliti per il CdS in Scienze del Turismo, della Cultura e dell’Impresa e Marketing Turistico Territoriale tenuto dalla prof.ssa Mariapia Cutugno per il CdS in Turismo e Spettacolo.

Nei prossimi mesi, gli studenti saranno coinvolti nella redazione di un piano di marketing territoriale per la

valorizzazione delle attività e degli itinerari della Pro Loco Messina Sud.

Conoscere le fiumare di Messina: alla scoperta di Zafferia

La seconda passeggiata di “Conoscere le fiumare” sarà sabato 15 marzo a Zafferia. Si camminerà lungo i due torrenti dai quali ha avuto origine l’abitato storico di Zafferia, fino a raggiungere il Rifugio La Chiave di Sol. Una volta lì, si pranzerà immersi nella natura e a contatto con gli animali.

La passeggiata è organizzata in collaborazione con CONALPA sez. Messina, il Rifugio la Chiave di Sol, la parrocchia di S.Nicolò di Bari e la storica associazione Jobel di Zafferia. Durante il percorso sarà reso omaggio al poeta Tommaso Cannizzaro, che scrisse molte poesie durante i lunghi periodi trascorsi nella sua casa di Zafferia. Si esplorerà l’ecosistema delle fiumare, con la partecipazione del prof. Stefano Zaccone, autore di una pubblicazione scientifica sulla pianta endemica messinese “fritillaria messanensis” che si trova nel territorio di

Zafferia e che avremo modo di ammirare nel momento della sua fioritura.

A partecipare alla passeggiata ci sarà anche il prof. Alessandro Crisafulli, botanico e docente del Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali dell’Università di Messina.

Come partecipare alla passeggiata

L’associazione Jobel e la Parrocchia di San Nicolò di Bari, guideranno il gruppo sulle tracce delle più antiche testimonianze architettoniche di Zafferia, con la visita della Chiesa Vecchia di S.Nicolò di Bari.

L’appuntamento dunque è per sabato 15 Marzo, ore 9.30, presso il parcheggio del centro commerciale Today (S.S. 114 km 5,400 Pistunina, Messina). Da lì ci si sposterà in auto (mezzo proprio) fino al punto di

partenza della passeggiata, all’inizio del villaggio di Zafferia. La passeggiata si concluderà intorno alle ore 13.00 e a seguire si pranzerà presso il Rifugio la Chiave di Sol.

Per partecipare alla passeggiata è necessaria la prenotazione, contattando le pagine Instagram e Facebook della Pro Loco Messina Sud o scrivendo a prolocomessinasud@gmail.com.

Dopo la prima passeggiata alla scoperta della fiumara di Larderia, non resta altro che attendere sabato per un nuovo appuntamento con la natura.

