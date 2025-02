Passeggiate per “Conoscere le fiumare”. L’iniziativa della Pro Loco Messina Sud

Si chiama “Conoscere le fiumare” ed è la nuova iniziativa promossa dalla Pro Loco Messina Sud da Febbraio a Giugno. Si tratta di un programma di attività sulla conoscenza dell’ecosistema delle fiumare messinesi che prevede una serie di iniziative. Tra queste ci sono: passeggiate, incontri di approfondimento e presentazioni di libri. Tra le presentazioni si segnala Storie delle sette fiumare di Reggio Calabria: una raccolta di memorie e racconti dell’autore Francesco Tripodi.

Nella raccolta di memorie, viene sottolineato il significato del legame storico ed etnoantropologico degli abitanti di Reggio, ma in generale dello Stretto di Messina, con le loro fiumare.

L’obiettivo è quello di progettare insieme alle istituzioni e alla comunità locale la realizzazione di itinerari turistici e sostenibili lungo le nostre fiumare.

Pro Loco Messina Sud: la prima passeggiata

L’iniziativa della Pro Loco Messina Sud trae spunto anche dal progetto “Fiumana” del report della Coped Summer School “Messina Sud 2023 – proposte per un piano di sviluppo di Messina Sud, a partire dalla Ex Sanderson”. Il fine del progetto è la riconnessione cognitiva ed emotiva degli abitanti con l’ambiente costiero e delle fiumare.

Un esempio di intervento dimostrativo previsto dal progetto è la rinaturalizzazione della parte finale del torrente di Zafferia e la realizzazione di una greenway.

La prima passeggiata sarà lungo la fiumara di Larderia, in collaborazione con CONALPA sez Messina e il gruppo “Insieme si può” di Larderia. Durante il percorso ci si soffermerà sulle specie botaniche, sui ruderi degli antichi mulini ad acqua e tanti altri segni della ricchezza culturale di questi luoghi.

L’appuntamento è per sabato 22 Febbraio, ore 9.30, presso l’area di servizio On the Run all’imbocco dell’autostrada Messina – Catania a Tremestieri.

Da lì si proseguirà fino al punto di partenza della passeggiata, che si trova poco sopra l’abitato di Larderia Superiore. La passeggiata si concluderà intorno alle ore 12.00 e chi vorrà potrà fermarsi per un pranzo sociale, organizzato dall’associazione.

