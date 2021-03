Concorso personale ATA 2021: dal 22 marzo via alle domande

Dal 22 marzo al 22 aprile sarà possibile inoltrare la domanda per il concorso personale ATA III fascia 2021. Il bando è in pubblicazione da oggi, venerdì 19 marzo.

A comunicarlo i sindacati UIL Scuola e FGU-Gilda degli Insegnanti, a margine dell’incontro tra le organizzazioni sindacali e il MIUR per l’informativa sugli organici docenti 2021/2022 tenutosi il 16 marzo.

Come presentare la domanda per il concorso personale ATA 2021

Previste più di 2 milioni di domande per il nuovo concorso ATA III fascia. È possibile inoltrare le domande tramite portale web Istanze Online MIUR ed essere muniti di identità SPID. Ai fini dell’inserimento e dell’aggiornamento in graduatoria, per il calcolo del punteggio del servizio ATA, è importante farsi riconoscere il servizio svolto nelle scuole paritarie, nei percorsi regionali di formazione professionale e nelle scuole comunali, così come dichiarare il servizio di leva svolto

Il personale ATA

Il personale ATA è il personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali.

Svolge funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza collegate all’attività delle istituzioni scolastiche.

