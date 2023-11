Concorso al Comune di Messina: ecco la graduatoria provvisoria per il profilo di avvocato

È online la graduatoria provvisoria di merito per le assunzioni come avvocato nell’ambito del Concorso al Comune di Messina. I posti di lavoro disponibili per questo profilo sono cinque, diciotto i candidati idonei. Vediamo i dettagli e tutti i link utili.

Prosegue l’iter per l’assunzione di 341 unità di personale al Comune di Messina, avviato con il maxi-concorso bandito a gennaio 2023. A partecipare ai bandi oltre 20mila persone; cosa che ha reso necessario lo svolgimento di prove preselettive, da remoto. Ultimate quelle è stato il momento degli scritti, sempre da remoto, mentre nelle scorse settimane sono iniziate le prove orali. I profili ricercati in totale erano otto: funzionario amministrativo, funzionario contabile, funzionario dell’area di vigilanza, avvocato, funzionario legale, istruttore amministrativo, istruttore contabile e istruttore tecnico.

Nelle scorse ore è stata pubblicata la graduatoria provvisoria dei candidati che hanno superato la prova orale per il profilo di avvocato. Su cinque posti disponibili, gli idonei, come si diceva, sono stati diciotto. L’elenco completo è disponibile a questo link, sul sito istituzionale di Palazzo Zanca.

Infine, a inizio novembre sono state pubblicate anche le graduatorie provvisorie, nell’ambito del maxi-concorso al Comune di Messina, per i profili di funzionario legale e di funzionario contabile. Per la prima categoria i posti di lavoro disponibili sono 20 per 25 idonei; per la seconda 25 con 29 idonei.

Maggiori informazioni sull’andamento del concorso al Comune di Messina, le banche dati, gli esiti delle prove scritte e orali sono disponibili nella sezione dedicata del portale di Palazzo Zanca, a questo link.

