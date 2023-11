Concorso Comune di Messina: ecco le graduatorie provvisorie per i primi 45 posti

Online le graduatorie di merito provvisorie del concorso al Comune di Messina per i profili di funzionario legale e di funzionario contabile. Quarantacinque i posti di lavoro a disposizione. Vediamo tutti i dettagli.

Mentre proseguono le prove orali del maxi-concorso al Comune di Messina, finalizzato all‘assunzione di 341 unità di personale, arrivano le prime graduatorie di merito provvisorie, contenenti i vincitori e gli idonei. Per quel che riguarda il profilo di funzionario legale, i posti di lavoro disponibili sono 20 per 25 idonei (qui l’elenco); mentre per il profilo di funzionario contabile, i posti sono 25, gli idonei 29 (qui l’elenco). I candidati a sostenere la preselettiva per il profilo di funzionario legale erano stati 880; per quello di funzionario contabile 604.

I profili richiesti nell’ambito del concorso al Comune di Messina, ricordiamo, sono quelli di: funzionario amministrativo, funzionario contabile, funzionario dell’area di vigilanza, avvocato, funzionario legale, istruttore amministrativo, istruttore contabile e istruttore tecnico. I 341 posti di lavoro sono a tempo pieno e indeterminato. Adesso, ci saranno circa 60 giorni di tempo (dal giorno successivo alla data di pubblicazione delle graduatorie sull’AlboPop) per eventuali ricorsi al TAR e 120 per eventuali ricorsi al presidente della Regione Siciliana.

Per rimanere aggiornati sulle procedure concorsuali in corso al Comune di Messina, consultare gli elenchi, le banche dati e tutte le informazioni disponibili, è possibile collegarsi alla pagina dedicata all’interno del portale web ufficiale di Palazzo Zanca.

