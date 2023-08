Concorso CNR 2023: come partecipare al bando per 138 posti per diplomati

Buone notizie per chi cerca lavoro: è online il bando di concorso 2023 del CNR per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 138 diplomati nel ruolo di collaboratori amministrativi. La scadenza per partecipare alla selezione è fissata all’11 settembre. Vediamo quali sono i requisiti, le sedi di destinazione e come candidarsi.

Bando di Concorso CNR 2023: 138 posti per collaboratori amministrativi

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ha pubblicato un bando di concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 138 diplomati cui affidare il ruolo di collaboratori amministrativi.

Requisiti

I requisiti per partecipare al bando di concorso del CNR per 138 posti di lavoro sono i seguenti:

cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; possono altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero i cittadini di Paesi Terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

età non inferiore a 18 anni;

posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva;

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato, né essere stato licenziato per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i comparti della Pubblica Amministrazione;

godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza;

possesso del titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito presso un Istituto superiore statale o legalmente riconosciuto.

Casi particolari: titolo di studio conseguito all’estero

Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero, il candidato indica nella domanda gli estremi del provvedimento con il quale il titolo è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano ovvero dichiara di aver presentato la relativa richiesta. In tal caso il candidato sarà ammesso al concorso con riserva, fermo restando che il provvedimento dovrà obbligatoriamente essere presentato prima della stipula del contratto di lavoro.

Candidati stranieri

Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai fini dell’accesso ai posti nella pubblica amministrazione, è richiesto, oltre ad un’adeguata conoscenza della lingua italiana, il possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza.

Le sedi di destinazione

I 138 posti di lavoro per collaboratori amministrativi al CNR sono così suddivisi:

Torino – 4

Monza e Brianza – 2

Milano – 10

Pavia – 2

Trieste – 1

Venezia – 1

Padova – 7

Genova – 3

Parma – 1

Bologna – 7

Firenze – 5

Pisa – 8

Roma – 59

Napoli – 13

Avellino – 1

Bari – 7

Lecce – 1

Potenza – 1

Cosenza – 1

Palermo – 2

Cagliari – 2

Come candidarsi per il lavoro

Per partecipare al bando di concorso per collaboratori amministrativi al Consiglio Nazionale delle Ricerche occorre presentare domanda per via telematica attraverso il Portale InPA oppure nella sezione concorsi del sito del CNR (Selezioni Online) entro la scadenza fissata alle ore 18.00 dell’11 settembre 2023.

È possibile candidarsi autenticandosi con SPID (Identità Digitale) o CIE (Carta d’identità elettronica). In alternativa si possono ottenere le credenziali di accesso proprietarie dell’amministrazione procedendo alla registrazione nel portale selezioni utilizzando il link “Nuova registrazione”. Coloro che hanno già partecipato ad una precedente selezione attraverso il medesimo sito, devono usare le credenziali già in loro possesso. Per maggiori informazioni consultare il capitolo “Accesso/registrazione in procedura” del Manuale Utente, mentre per ricevere assistenza utilizzare il servizio di Helpdesk.

Maggior informazioni a questo link, che rimanda alla sezione concorsi del sito del CNR.

