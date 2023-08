Selezioni per personale ATA: come partecipare al concorso 2023

Stanno per aprirsi le selezioni del concorso 2023 per l’assunzione di personale ATA ex Lavoratori Socialmente Utili (LSU): sono 590 i posti di lavoro disponibili in tutta Italia, anche in Sicilia. Nello specifico nelle province di: Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.

I collaboratori scolastici ATA ex LSU saranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, parziale o a tempo pieno. Le domande potranno essere inviate dal 17 agosto all’8 settembre 2023. Vediamo nel dettaglio i requisiti richiesti e come inoltrare istanza.

Concorso personale ATA 2023

Per partecipare al concorso 2023 dedicato agli addetti alle pulizie all’interno delle strutture scolastiche, è necessario possedere i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea;

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire.

posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (ex scuole medie), conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione,

aver svolto per almeno 5 anni, anche non continuativi, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di aziende private, titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi.

Come partecipare

La domanda può essere compilata online (a questo link il sito dedicato) dal 17 agosto all’8 settembre 2023. Per partecipare è necessario possedere le credenziali SPID o CIE. L’avviso verrà pubblicato anche sul sito del Ministero dell’Istruzione.

Foto di repertorio

