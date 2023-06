Concorso al Comune di Messina: le date delle prove preselettive per Funzionario Tecnico

Online la data delle prove preselettive per il profilo professionale di Funzionario Tecnico nell’ambito del concorso al Comune di Messina. I posti di lavoro previsti per questa categoria sono 100, mentre hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione 1.815 persone (ovvero il quintuplo dei posti messi a concorso). Vediamo tutti i dettagli.

Proseguono le prove preselettive e iniziano gli scritti per i vari profili previsti dal concorso al Comune di Messina, che ha visto oltre 20mila domande a fronte di 341 posti totali. Nella giornata di ieri, da Palazzo Zanca è stata resa nota la data della prova preselettiva per il profilo di Funzionario Tecnico.

Concorso Comune di Messina: prove preselettive profilo di Funzionario Tecnico

La prova preselettiva per il profilo di Funzionario Tecnico nell’ambito del concorso al Comune di Messina è prevista per l’11 luglio 2023 alle ore 09.30 e alle ore 13.00. Come nei casi precedenti, la prova si svolgerà da remoto, avrà la durata di 45 minuti e consisterà in un test a risposta multipla composto da 45 quesiti attinenti alle materie indicate nel bando di riferimento.

Indicativamente 15 giorni prima della data della prova preselettiva, a ciascun candidato verrà inviata una e-mail contenente le istruzioni da seguire per la verifica dei requisiti tecnici. Si suggerisce di controllare anche la casella della posta indesiderata (spam). Se l’e-mail non dovesse arrivare neanche nella casella dello spam sarà possibile richiedere un secondo invio, facendone richiesta al seguente indirizzo: convocazioni@ilmiotest.it.

L’avviso contenente la data e gli orari della prova preselettiva è disponibile a questo link.

Qui è invece possibile scaricare le istruzioni per lo svolgimento della prova.

Prove scritte e preselettive: le altre date del Concorso al Comune di Messina

Nei giorni scorsi il Comune di Messina ha comunicato anche le date:

delle prove preselettive per i profili di Istruttore Contabile e Funzionario Amministrativo;

per i profili di Istruttore Contabile e Funzionario Amministrativo; delle prove scritte per Funzionario Contabile (con l’elenco degli ammessi che hanno superato la preselettiva);

per Funzionario Contabile (con l’elenco degli ammessi che hanno superato la preselettiva); delle prove scritte per Funzionario Legale (con l’elenco degli ammessi che hanno superato la preselettiva).

Ulteriori informazioni a questo link, sulla pagina dedicata al Concorso al Comune di Messina sul sito istituzionale di Palazzo Zanca.

(23)