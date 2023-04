Comunità di Sant’Egidio Messina, Andrea Nucita: «Aiutateci a trovare un altro luogo»

Era il 7 aprile, quando è arrivata la notizia dello “sfratto” per la Comunità di Sant’Egidio di Messina dal Centro Floribert di Camaro San Paolo. L’immobile, infatti, è tornato ai proprietari, secondo la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria. Adesso il responsabile della Comunità di Sant’Egidio di Messina Andrea Nucita lancia un appello alla città per trovare un’alternativa al Centro Floribert.

«La Comunità di Sant’Egidio, dal 2017, è impegnata nel quartiere Camaro San Paolo a sostegno dei più deboli e bisognosi. La casa delle nostre attività – scrive Andrea Nucita – è stata sino ad oggi un bene confiscato alla mafia, nello specifico un ex supermercato in evidente stato di abbandono che abbiamo provveduto a ristrutturare e rendere fruibile ai tanti servizi erogati e alle emergenti esigenze della città e del tempo in cui viviamo. Significativamente il Centro è stato intitolato a “Floribert Bwana Chui” giovane di Sant’Egidio in Congo, ucciso per essersi opposto ad un tentativo di corruzione. Tra i servizi attivi presso il Centro ricordiamo la distribuzione di pacchi alimentari che ha raggiunto nell’ultimo anno circa 4000 persone, e che non è stata mai interrotta durante il periodo pandemico; la Scuola della Pace, con tanti giovani liceali che aiutano oltre quaranta bambini del quartiere a studiare ed a imparare cosa vuol dire vivere la pace ogni giorno.

Anche gli anziani hanno trovato nel Centro un luogo dove essere accolti. Un fatto significativo è stato il loro coinvolgimento nella preparazione degli aiuti che sono stati raccolti e inviati nei mesi scorsi in Ucraina. Inoltre, nel momento in cui a Messina la vaccinazione anti COVID incontrava resistenze, il Centro – prosegue la nota – ha ospitato un punto vaccinale, dove in centinaia hanno ricevuto il vaccino, soprattutto anziani, che hanno superato il timore grazie al rapporto di fiducia creato con gli amici di Sant’Egidio. Questi ed altri servizi caratterizzano il nostro lavoro a Camaro ed in città, rendendoci felici di aver liberato uno spazio che sino ad oggi ha ospitato il nostro Centro polifunzionale.

Senza commentare l’iter giudiziario complesso, – aggiunge Andrea Nucita della Comunità di Sant’Egidio di Messina – prendiamo però atto del fatto che il bene dovrà essere restituito ai proprietari ai quali era stato confiscato, obbligandoci pertanto a trovare formule alternative per evitare di lasciare le quasi 4000 persone che vivono o sono aiutate presso il Centro prive di un così importante riferimento. Siamo preoccupati soprattutto dell’impossibilità a proseguire nei locali del Centro la distribuzione dei generi alimentari e il sostegno scolastico ai bambini conoscendo, come confermano le recentissime statistiche pubblicate negli scorsi giorni, l’elevatissimo stato di dispersione scolastica e l’emergenza alimentare che vede la Sicilia, ovvero le sue periferie urbane, detenere il triste primato europeo in quanto più povere e abbandonate».

Già dal mese di gennaio, la Comunità di Sant’Egidio ha iniziato un dialogo con le istituzioni cittadine, in particolare con il Prefetto e l’Amministrazione.

