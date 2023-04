Bene confiscato restituito ai proprietari: “sfratto” dal Centro Floribert per la Comunità di Sant’Egidio

A comunicarlo durante la messa è il parrocco del quartiere Nino Basile, a deciderlo il Tribunale di Reggio Calabria che ha ribaltato la sentenza di secondo grado, restituendo il bene confiscato con l’accusa di mafia ai proprietari. L’immobile di via Gerobino Pilli, a Camaro San Paolo, zona sud di Messina, era stato affidato alla Comunità di Sant’Egidio che a dicembre 2021 aveva inaugurato il centro polifunzionale Floribert. «Adesso – ci dice Andrea Nucita, referente della Comunità di Sant’Egidio di Messina –, dobbiamo lasciare l’immobile e capire dove andare. Il problema è che in questi anni sono stati sviluppati diversi progetti».

Il centro Floribert, infatti, svolge diverse attività; dalla distribuzione di pacchi spesa a coloro i quali si trovano in difficoltà; alla Scuola della Pace per sostenere bambini e adolescenti nell‘inserimento scolastico; passando dai laboratori ricreativi per gli anziani del quartiere. Durante la pandemia, il centro era diventato anche punto FASTVAX per la vaccinazione anti-covid.

A commentare lo “sfratto” anche il consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia Libero Gioveni; «Non entrando naturalmente nel merito dell’insindacabile decisione giudiziaria, – scrive Gioveni – rimane evidentemente l’amarezza e lo sconforto per centinaia di utenti fragili del territorio cittadino che si vedranno privati di un importantissimo punto di riferimento non soltanto in un territorio peraltro a rischio come quello di Camaro San Paolo, ma anche di altre zone periferiche della città dove il tasso di povertà e di disagio sociale è certamente alto». Il consigliere Gioveni interpella così l’Amministrazione Basile per capire se e in che modo sosterrà la Comunità di Sant’Egidio per dare continuità alle attività portate avanti all’interno del centro.

