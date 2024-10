Commemorazione dei Defunti 2024 a Messina: il programma delle iniziative

Presentato questa mattina a Palazzo Zanca il programma delle iniziative per la Commemorazione dei Defunti 2024 a Messina.

Il sindaco Federico Basile ha sottolineato che, come ogni anno, l’assessore Minutoli provvede affinchè la gestione delle giornate che vanno dal 31 ottobre al 3 novembre siano caratterizzate da decoro e servizi ben collegati per tutti coloro che si recheranno a far visita ai propri cari nei cimiteri. «Nel giorno della Commemorazione dei defunti, i cimiteri accoglieranno tante persone e le Partecipate avranno un ruolo fondamentale – ha dichiarato Basile. Gli interventi programmati prevedono pulizia, scerbatura, servizi di trasporto e utilizzo di bus navette, sostituzione di scale e di fontane e altri lavori. Ringrazio le associazioni di volontariato, le società partecipate, il Corpo di Polizia municipale e tutti coloro che a vario titolo forniscono la loro opera».

Migliorare lo stato dei cimiteri messinesi

L’assessore Massimiliano Minutoli ha ricordato che l’Amministrazione comunale ha sempre dimostrato grande attenzione al tema dei cimiteri, non solo in occasione della Commemorazione dei Defunti.

Minutoli ha aggiunto: «stiamo concretizzando dei progetti e si riuscirà anche a snellire i tempi di attesa tumulazione. Inoltre, prevediamo di sostituire 60 scale vecchie per migliorare ancora di più lo stato dei cimiteri messinesi. L’Amministrazione comunale ha impegnato circa 5 milioni di euro per ampliare i loculi con altri 12.000 posti disponibili. Un lavoro iniziato da tempo che consentirà di ricevere una degna sepoltura».

Infine, l’assessore ha ringraziato tutti i volontari, che nelle giornate di Commemorazione dei Defunti saranno circa 200 unità, con turni a rotazione.

Commemorazione defunti 2024 Messina: il contributo delle Partecipate

Alla conferenza stampa di presentazione del programma delle iniziative per la Commemorazione dei Defunti 2024 a Messina, presenti anche i vertici delle varie Partecipate che hanno esposto i loro interventi.

La presidente di Messina Social City Valeria Asquini ha, infatti, ricordato: «dalle ore 8.30 sino alle 16.30, dal 31 al 3 novembre, numerosi mezzi, con e senza pedana, si occuperanno dello spostamento e del trasporto all’interno dei cimiteri».

«Le navette messe a disposizione da parte di Atm Spa – ha dichiarato Carla Grillo – condurranno gratuitamente gli utenti dal parcheggio di Villa Dante al Gran Camposanto e il medesimo servizio sarà offerto per il cimitero di Granatari. Saranno disponibili dalle ore 8 sino alle 16, con frequenza oraria di dieci minuti; con frequenza di mezz’ora, dal villaggio di Torre Faro sino al cimitero di Granatari».

La presidente Interdonato di Messina Servizi Bene Comune ha garantito attività di spazzamento, potatura e scerbatura. Già da domani sono garantite squadre che si occuperanno dello svuotamento continuo dei carrellati presenti nei cimiteri.

Il presidente di Amam Paolo Alibrandi ha sottolineato: «stiamo realizzando il progetto di sostituzione di 60 fontane. Ci saranno operatori presenti per qualsiasi guasto o disagio nei vari cimiteri di Messina».

Infine, l’assessore Minutoli ha voluto ricordare che: «dopo la lunga fase del Covid, torna sabato 2 novembre, alle ore 11, al Gran Camposanto, la celebrazione eucaristica, celebrata da S.E. Monsignor Cesare Di Pietro. Il giorno successivo è programmata una messa per la comunità srilankese».

A questo link, come cambia la viabilità per la Commemorazione dei defunti 2024 a Messina.

A questo link, le disposizioni e gli orari dei cimiteri.

