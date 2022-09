Clio Make Up, conto alla rovescia per l’apertura dello Store a Messina: ecco come sarà

Ormai manca pochissimo: venerdì 30 settembre aprirà all’Oviesse di piazza Cairoli, a Messina, l’Experience Store di Clio Make Up. Per l’occasione, l’imprenditrice e regina del make-up Clio Zammatteo sarà nella città dello Stretto per il consueto taglio del nastro: «Da tanto tempo avevo promesso di aprire uno store in Sicilia, una terra cui mi sento molto legata, anche per l’affetto della community locale, e per il caleidoscopio di culture, sapori, colori e ispirazioni senza eguali che questa terra rappresenta per me».

Lo avevamo annunciato già qualche giorno fa, l’Oviesse di piazza Cairoli, a Messina, ospiterà le collezioni beauty firmate dalla make-up artist più amata d’Italia, Clio Zammatteo. L’inaugurazione si svolgerà a partire dalle ore 15.30 di venerdì 30 settembre. Ma come sarà il nuovo punto vendita? Lo store si svilupperà su una superficie di circa 30 metri quadrati: format e concept, in continuità con Napoli e Parma, prendono ispirazione dalla spontanea armonia delle forme presenti in natura, con linee morbide, fluide ed imperfette. La disposizione degli arredi e la loro conformazione accolgono e invitano a giocare con i prodotti. La finitura materica rosa pastello, variante del colore pantone signature del brand ClioMakeUp, è il tocco distintivo del corner.

Lo store di Messina sarà il primo in Sicilia e porterà sull’Isola tutta la selezione a marchio ClioMakeUp, offrendo un’inedita shopping experience completa e tutta improntata sulla qualità dei prodotti e sulla multisensorialità dell’esperienza, dal beauty al total lifestyle.

A commentare è l’imprenditrice Clio Zammatteo: «Dopo il successo del primo ClioMakeUp Experience Store di Napoli, seguito dalla strepitosa accoglienza ricevuta a Parma – afferma – sono emozionata di consolidare la partnership con OVS con l’inaugurazione di un terzo polo studiato per rispondere all’esigenza di arrivare anche nelle zone insulari, tradizionalmente più complesse da raggiungere. Da tanto tempo avevo promesso di aprire uno store in Sicilia, una terra cui mi sento molto legata, anche per l’affetto della community locale, e per il caleidoscopio di culture, sapori, colori e ispirazioni senza eguali che questa terra rappresenta per me. Il ClioMakeUp Experience store all’interno del punto vendita OVS sarà un hub creativo, nel quale sperimentare la propria passione per l’arte del make-up, scoprendone le sue infinite declinazioni».

Si consolida così la partnership tra OVS e ClioMakeUp, che si inserisce nell’ambito dell’evoluzione strategica di OVS, piattaforma multimarca che affianca alla centralità degli house-brand una selezione di marchi iconici e proposte innovative coerenti con i suoi valori e in grado di soddisfare i pubblici più diversi.

