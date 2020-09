Cinema a Messina, torna il cineforum dell’Apollo: tutti i film in programma

Al via il conto alla rovescia, dal 9 settembre torna il cineforum del Cinema Multisala Apollo con un programma di film tutto da scoprire, dopo l’interruzione forzata dovuta al coronavirus. Si riparte da“Red Joan”, pellicola drammatica con protagonista il premio Oscar Judy Dench. L’appuntamento è per ogni mercoledì, in sala, nel rispetto della normativa anti-covid.

Tutti pronti con i popcorn per ripopolare le sale cinematografiche. Dopo la stagione estiva dedicata principalmente al cinema all’aperto – tra la rassegna dell’Iris e quella dell’Apollo nel giardino del MuMe – riprendono gli spettacoli del Cineforum della Multisala di via Cesare Battisti.

«Ci fa particolarmente piacere – affermano Fabrizio La Scala e Loredana Polizzi della Multisala Apollo – riprendere il nostro Cineforum e il nostro rapporto con gli spettatori, nel segno della centralità della sala e della passione per la visione sul grande schermo».

Tutti al cinema a Messina: il programma del cineforum dell’Apollo

Mercoledì 9 settembre

“Red Joan” di Trevor Nunn, thriller britannico con il premio Oscar Judi Dench;

16.30 / 18.30 / 20.30.

Mercoledì 16 settembre

“Stanlio e Ollio”, in onore del celeberrimo duo comico;

16.30 / 18.30 / 20.30;

Mercoledì 23 settembre

“City of Lies” con Johnny Depp e Forest Whitaker;

16.30 / 18.30 / 20.30.

Mercoledì 30 settembre

“The Mule – Il corriere”, diretto e interpretato da Clint Eastwood;

16.30 / 18.30 / 20.30.

Mercoledì 7 ottobre

“Euforia” di Valeria Golino con Valerio Mastandrea e Riccardo Scamarcio;

16.30 / 18.30 / 20.30.

Mercoledì 14 ottobre

“La mia vita con John F. Donovan”, settimo film di Xavier Dolan;

16.15 / 18.30 / 20.30.

Mercoledì 21 ottobre

“Lazzaro felice” di Alice Rohrwacher, premio per la migliore sceneggiatura a Cannes;

16.15 / 18.30 / 20.30.

Mercoledì 28 ottobre

“Ben is Back”, dramma con Julia Roberts;

16.30 / 18.30 / 20.30.

Mercoledì 3 novembre

“Il vizio della speranza” di Edoardo De Angelis, vincitore di tre Nastri d’argento e 1 David di Donatello;

16.30 / 18.30 / 20.30.

Mercoledì 11 novembre

“The Wife” con Glenn Close e Jonathan Pryce;

16.30 / 18.30 / 20.30.

Mercoledì 18 novembre

“Charlie Says”, in concorso nella sezione Orizzonti della Mostra del Cinema di Venezia;

16.30 / 18.30 / 20.30.

Info e biglietti

Si potrà accedere alle proiezioni con abbonamento o con biglietto singolo a 5,00 euro. Maggiori informazioni sul sito del Cinema Apollo o sulla pagina Facebook.

