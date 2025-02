Chef Geppo Russo è tornato a Messina, portando con sé una rivoluzione della tradizione

Dopo 50 anni vissuti lontano dalla sua terra, chef Geppo Russo è tornato a Messina. È tornato per un nuovo progetto food davvero ambizioso, il Relaja, fortemente voluto dall’imprenditore Nicola Giannetto, che vedrà la luce tra qualche mese nei locali de “I Giardini di Giano”. La proposta sarà davvero ampia, un’esperienza culinaria completa: cucina gourmet, pizzeria, sushi bar, steakhouse e con chef Geppo Russo come excecutive chef. «È sempre stato il mio sogno tornare a Messina e proporre una nuova visione di cucina. Il mio obiettivo? Sorprendere con sapori ben definiti».

E lo ha fatto per la prima volta nella città dello Stretto ieri sera, con un menù degustazione presentato in anteprima alla stampa, insieme ad ospiti ed esponenti delle istituzioni locali. In una location inaspettata, lo stabilimento di Farc Design allestito per l’occasione come un’elegante e sofisticata sala, Geppo Russo ha mostrato tutta la sua creatività, la professionalità e l’originalità che solo uno chef di lunga esperienza può vantare.

Nove portate che hanno avuto un filo conduttore preciso: gli ingredienti della tradizione presentati dopo un processo di vera e propria rivoluzione. Ogni portata racchiudeva in sé la gioia di un ritorno alle origini ma anche l’entusiasmo di guardare sempre oltre. Tra le proposte più interessanti il sushi alla norma, il sushi alla beccafico e la brioche messinese con mantecata di baccalà e salsa di ghiotta. «Ho scelto tutti gli ingredienti che si usano per creare questi piatti della tradizione ma ho creato qualcosa di nuovo» spiega Geppo Russo. Così la cucina messinese si lega a quella fusion.

Il menù degustazione di Chef Geppo Russo

caramella di iberico con crema tiepida di mascarpone piccante;

sushi alla norma;

sushi alla beccafico;

hummus di ceci con filetto di branzino;

mantecata di stoccafisso con pan brioche;

perla al gambero rosso con yogurt di seppia;

petto di anatra scaloppato con mousse di pistacchio;

costoletta di agnello a bassa temperatura con sifone di zenzero;

biscotto di tulip con fusione di crema di liquirizia.

+6

Loading... ×

Chef Geppo Russo, dopo diverse esperienze all’estero, tra cui l’ultima e la più importante a Las Palmas de Gran Canaria, è pronto a condividere con Messina e la sua gente un’esperienza gastronomica che sarà tanto unica quanto emozionante. Un traguardo ambizioso che porterà a termine anche per la madre, venuta a mancare quattro anni fa e il cui sogno era proprio quello di tornare nella città dello Stretto.

(7)