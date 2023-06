Che tempo fa a Messina: le previsioni meteo per i prossimi giorni

Lunedì bagnato e coperto: inizia così la nuova settimana di giugno a Messina e le previsioni meteo non promettono benissimo neanche per i prossimi giorni. Secondo i siti specializzati, infatti, la pioggia dovrebbe proseguire fino a venerdì 16 giugno. Ma vediamo nel dettaglio che tempo fa a Messina.

Oggi, lunedì 12 giugno, nubi sparse e possibili rovesci temporaleschi; la pioggia potrebbe riprendere intorno alle 20.00, le temperature oscilleranno tra i 20 e i 24° C, venti moderati e mare da poco a molto mosso. Domani, martedì 13 giugno, nubi sparse con ampie schiarite con temperature in lieve aumento con la massima che toccherà i 25°C, vento moderato da nord – nord ovest, mare poco mosso.

Da mercoledì 14 a venerdì 16 giugno, non dimenticate l’ombrello: previsto, infatti, cielo coperto con rovesci di pioggia, con temperature in lieve calo dai 19 ai 23° C, mare da poco a molto mosso.

