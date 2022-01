Casi positivi nelle scuole, cosa succede e cosa fare (spiegato in modo semplice)

Le nuove regole sulla gestione di eventuali casi positivi al covid-19 nelle scuole, che variano tra asili, elementari e medie e superiori, hanno generato un po’ di confusione. L’Ufficio Straordinario per l’Emergenza di Messina ha allora condiviso tre slide che spiegano in modo semplice cosa succede se c’è un bambino o un ragazzo contagiato, quando si continua con la didattica in presenza e quando invece si va in DAD. Vediamo i tre schemi.

A inizio gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato le nuove disposizioni per quanto riguarda la gestione dei casi di positività in ambito scolastico. «La decisione presa dal Governo – aveva spiegato allora il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi – tiene conto, da un lato, dei dati sanitari e dell’evoluzione della pandemia, dall’altro, rappresenta una scelta chiara che tutela la possibilità per studentesse e studenti, tenendo conto del diverso grado di vaccinazione raggiunto e del diverso grado di scuola, di continuare a frequentare in presenza, a garanzia di un’uguaglianza sostanziale di accesso al servizio scolastico».

Le nuove regole variano in base a diversi fattori. Intanto in base al ciclo scolastico. Misure diverse sono infatti previste per la scuola dell’infanzia, le elementari, le medie e le superiori. Le norme variano inoltre in base al numero di casi positivi rilevati e alla vaccinazione (quest’ultimo punto solo per i più grandi).

Le regole per la gestione dei positivi al covid-19 nelle scuole

Cosa succede nella scuola dell’infanzia?

Se c’è un caso positivo al covid-19 nella scuola dell’infanzia:

si sospende l’attività per 10 giorni con quarantena per i bambini coinvolti;

poi, tampone di controllo e rientro a scuola.

Cosa succede nella scuola primaria?

Se c’è un caso positivo al covid-19 nella scuola primaria si attiva la sorveglianza:

Tampone rapido da svolgersi al momento della presa di conoscenza del caso di positività. Se il risultato è negativo si rientra a scuola in presenza;

Tampone rapido da ripetersi a 5 giorni dall’esito del primo tampone.

Se ci sono due casi positivi al covid-19 nella scuola primaria si attiva la didattica a distanza (DAD):

Per precauzione viene attivata la dad per 10 giorni. Quarantena di 10 giorni per i ragazzini;

Al decimo giorno tampone di controllo;

Se il risultato è negativo si torna a scuola in presenza.

Cosa succede nelle scuole medie e superiori?

Se c’è un caso positivo al covid-19 nella scuola primaria si attiva l’auto–sorveglianza:

Si resta a scuola in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per almeno 10 giorni;

Si consiglia di consumare i pasti con almeno 2 metri di distanza interpersonale.

Se ci sono due casi positivi al covid-19 nella scuola primaria si attiva la didattica digitale integrata (DDI) per:

Soggetti non vaccinati;

Soggetti che non hanno concluso il ciclo vaccinale;

Soggetti vaccinati da più di 4 mesi;

Soggetti guariti da più di 4 mesi;

Rientro a scuola solo dopo un tampone di controllo al decimo giorno.

Restano in didattica in presenza, ma con auto-sorveglianza e mascherine FFP2:

Soggetti vaccinati negli ultimi 4 mesi;

Soggetti guariti negli ultimi 4 mesi.

In caso di tre casi di positività:

Si applica la didattica a distanza per 10 giorni;

Poi tampone per il rientro in classe.

