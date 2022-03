Casa ferrovieri, Sorbello: «Condizioni precarie, 27 famiglie abbandonate al loro destino»

Preoccupano le condizioni della “Casa Ferrovieri” di Messina, dichiarata a rischio crollo dai Vigili Del Fuoco, eppure abitata da 27 famiglie. A puntare i riflettori sullo stabile, il consigliere comunale Salvatore Sorbello, che chiede un sopralluogo da parte degli uffici tecnici e l’assegnazione di nuovi alloggi per i residenti, con priorità per coloro che hanno in famiglia una persona con disabilità.

Lo stabile denominato “Casa Ferrovieri” si trova al n.25 di Via Alessandria, accanto alla nuova, parzialmente inaugurata, Via Don Blasco. Nel richiedere un intervento al Commissario Straordinario Leonardo Santoro e al Prefetto Cosima Di Stani, il consigliere di Ora Messina, Salvatore Sorbello, illustra brevemente lo stato della struttura: «Sia all’interno che all’esterno – spiega – le condizioni sono molto precarie, con interi pezzi di cornicione che cadono dalla terrazza mettendo in serio pericolo di vita gli abitanti. L’ascensore e la luce della scala non sono stati mai funzionanti da quando diverse famiglie assegnatarie (da parte del Comune) vi hanno trovato alloggio. Preme segnalare, inoltre, che tra gli assegnatari per emergenza abitativa vi sono anche diversi bambini con invalidità ed un dializzato che ogni giorno sono costretti a raggiungere il secondo ed il terzo piano senza ascensore».

«Nel corso dell’ultimo intervento eseguito dai Vigili Del Fuoco – conclude –, lo scrivente è stato contattato dai residenti alla presenza del Capo Squadra dei Vigili del Fuoco, Currò, il quale confermava la pericolosità dell’immobile e lo stato di deterioramento dello stesso, ribadendo la necessità di ordinare uno sgombero».

Fatte queste premesse, Sorbello chiede quindi «di avviare un sopralluogo tecnico con i nostri uffici e di tutelare queste 27 famiglie e di assegnare loro nuovi alloggi dove possono abitare in totale sicurezza, dando massima priorità sin da ora alle famiglie con disabili».

(51)