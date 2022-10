Caro bollette, il 7 novembre grande manifestazione in Sicilia per imprese e lavoratori

Una grande manifestazione in Sicilia contro il Caro Bollette: questo quanto hanno in programma i sindacati e le associazioni di categoria regionali per il prossimo 7 novembre. L’obiettivo è quello di «lanciare un chiaro segnale ai Governi regionale e nazionale: così non si può più andare avanti, servono provvedimenti immediati».

La decisione è stata presa nelle scorse ore da vertici delle associazioni di categoria e dei sindacati Confcommercio Sicilia, Cna Sicilia, Confartigianato Sicilia, Confindustria Sicilia, Cidec, Confesercenti Sicilia, Claai Sicilia, Uil Sicilia, Cgil Sicilia, Casartigiani Sicilia e Confagricoltura Sicilia a seguito di una riunione in videoconferenza.

Non è ancora stato stabilito il luogo in cui avverrà la protesta. In attesa del 7 novembre, spiegano i promotori della mobilitazione, si procederà con l’organizzazione cercando di coinvolgere quanti più associati e iscritti possibile. Sarà inoltre delineata la piattaforma rivendicativa e predisposta una strategia di sensibilizzazione nei confronti delle istituzioni. L’obiettivo primario adesso è infatti quello di rendere partecipi attivamente più soggetti in modo da garantire una risposta massiccia a sostegno delle esigenze di tutto il tessuto sociale e produttivo siciliano, famiglie, anziani, lavoratori, imprese.

Maggiori dettagli si sapranno nel corso della prossima settimana, quando sarà convocata una nuova riunione organizzative.

