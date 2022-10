“CapisciAME” al 3° posto al “Millions Of Reasons”: un altro traguardo per l’app di Davide Mulfari

“CapisciAME”, app sviluppata dall’ingegnere informatico Davide Mulfari, Responsabile dell’Unità di staff “Assistive technology for Special Needs” dell’Università di Messina e dottorando di ricerca del Dipartimento MIFT, ha conquistato il terzo posto del “Millions of Reasons“. Il contest internazionale ogni anno, in occasione della Giornata mondiale della paralisi celebrale, raccoglie le idee creative e le esperienze di vita vissuta che possano aiutare la ricerca e la tecnologia a progettare soluzioni migliori e più accessibili.

“CapisciAME” di Davide Mulfari, infatti, è la prima applicazione gratuita italiana a riconoscimento vocale che consente di semplificare i rapporti fra l’Internet delle cose e le persone, favorendo le possibilità comunicative di coloro i quali sono affetti da disabilità linguistica, come lo stesso Davide. “CapisciAME” ha raccolto più di 5mila voti online e adesso il progetto è entrato in una short list di 10 concorrenti. Una commissione di esperti adesso dovrà decretare il primo premio.

