Ecco come cambierebbe Messina con il Ponte sullo Stretto

La costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina, nonostante fiumi di parole promesse, è ancora lontana anni luce. Ma il dibattito resta sempre vivo, alimentato da sostenitori e oppositori di un’opera che cambierebbe drasticamente il volto della città, garantendole magari la svolta che tutti auspichiamo.

Nell’attesa di percorrere quei tre chilometri che separano la Sicilia dalla Calabria, ci siamo soffermati sulle infrastrutture che Messina riceverebbe in contemporanea alla realizzazione del ponte. La mobilità cittadina, infatti, subirebbe un profondo cambiamento grazie a nuove strade e ferrovie, con chiari benefici in termini di traffico e tempi di percorrenza.

Carte alla mano, abbiamo immaginato di compiere un viaggio partendo dal centro cittadino per poi passare dall’altra parte dello Stretto e raggiungere il Continente. Lo faremo in auto e in treno, seguendo alla lettera quanto previsto nel progetto preliminare, revisionato nel 2002.

IN AUTO

Ipotizziamo di partire con la nostra vettura dal centro cittadino. Dopo aver imboccato il viale Europa, ci immettiamo in tangenziale proseguendo in direzione Palermo. Superiamo lo svincolo di Boccetta e proseguiamo verso l’ultima uscita di Giostra, in corso di completamento, ribattezzata adesso in “Messina Ponte“. Da qui percorriamo la bretella e ci immettiamo all’interno della galleria S.Jachiddu la cui uscita è collegata ad nuovo viadotto che passa sopra la Cittadella Sportiva dell’Università. Nei pressi della facoltà di Farmacia, imbocchiamo un’altra galleria che buca la montagna che separa l’Annunziata da Pace. Il tunnel si conclude all’altezza del torrente Guardia con il nuovo svincolo che, attraverso una rotatoria, permette di raggiungere Curcuraci o di immettersi sulla Panoramica.

Noi, invece, proseguiamo dritto e ci immettiamo ancora in galleria, passando sotto l’abitato di Faro Superiore, per poi rivedere la luce nei pressi di Casa Bianca. All’altezza di Timpazzi, c’è una grande area che ospita il casello per il pedaggio ed un altro svincolo che permette di raggiungere il tratto finale della Panoramica. Superato il casello, l’autostrada curva fino ad innestarsi sul viadotto che porta direttamente al Ponte sullo Stretto.

Si tratta di una nuova tangenziale a due corsie, lunga 12 chilometri (di cui 7.5 in galleria) dallo svincolo di Giostra all’ingresso del Ponte. Un’arteria che permetterebbe ai messinesi di attraversare l’intera Messina in poco più di mezz’ora, evitando le trafficate strade cittadine.

IN TRENO

La novità più importante, per il settore ferroviario, riguarda la costruzione di una stazione passante chiamata “Messina Ponte” che andrebbe ad affiancare la storica Messina Centrale, il cui utilizzo verrebbe ridimensionato al traffico regionale e alla metroferrovia con una riduzione del numero di binari. La nuova stazione sorgerebbe nei pressi della parte bassa di via Salandra, nell’area attualmente occupata dallo scalo ferroviario. In essa confluirebbero le linee per Palermo e Catania – Siracusa collegate direttamente con il nuovo tracciato diretto al ponte.

Immaginiamo di partire dalla stazione di Milazzo, osservando il percorso dal finestrino di un treno diretto a Roma Termini. Il convoglio corre verso Messina e imbocca la galleria Peloritana all’altezza di Villafranca Tirrena. Dopo aver percorso il lungo tunnel, ecco la fermata nella nuova “Messina Ponte”. Si riparte seguendo il tracciato che prevede l’interramento all’altezza della parte bassa di via S.Cecilia. Da qui la linea corre in galleria attraversando parte del centro cittadino fino a salire verso Montepiselli, bypassando l’area urbana. Si raggiunge, quindi, il villaggio Annunziata con la nuova fermata realizzata nei pressi della scuola elementare Beata Eustochia, pochi chilometri dopo si arriva all’altra fermata metropolitana nei pressi dell’ospedale Papardo. La linea torna in superficie, correndo in mezzo alla collina che separa Ganzirri dal litorale tirrenico. All’altezza del cimitero di Granatari, i binari si inseriscono in mezzo alle due carreggiate dell’autostrada e proseguono verso il Ponte.

Prima di attraversare lo Stretto, abbiamo percorso 15 chilometri di linea a doppio binario, tra la nuova stazione passante e l’ingresso del ponte, seguendo un tracciato realizzato quasi interamente sottoterra.

Andrea Castorina

