Caldo da record: Messina ancora da bollino rosso

Attraversare la città dello Stretto in questo momento è come camminare in mezzo alle fiamme: Messina è ancora da bollino rosso, il caldo è da record, così come altre 15 città italiane. A dirlo il bollettino quotidiano pubblicato dal Ministero della Salute, che indica i comuni a rischio ondate di calore e temperature altissime.

Come avevamo detto in precedenza, oggi le temperature arriveranno a toccare i 41°C; proprio per questo la Protezione Civile ha fatto scattare l’allerta alta per il rischio incendi: «Le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale – si legge nella nota – sono tali da generare un incendio con intensità del fuoco molto elevata e propagazione estremamente veloce». Una massa calda quindi, ancora presente sul Mediterraneo centrale, porterà le temperature a raggiungere valori decisamente molto elevati. «Nel contempo al Nord – scrive ancora la Protezione Civile – scorre un flusso sudoccidentale in quota, derivante da una vasta area depressionaria presente su gran parte del Continente che determina fenomeni temporaleschi sul NordOvest, in spostamento verso il Triveneto». Al momento la città più calda della Sicilia è Catania con 47,6°C.

Il caldo record passerà: il meteo a Messina

Cambiamento significativo quindi da domani, mercoledì 26 luglio, in cui le massime dovrebbero aggirarsi intorno ai 33°C. Come sarà invece il fine settimana, l’ultimo di luglio? Le previsioni del meteo ci dicono che le temperature a Messina subiranno un lieve calo, in cui la massima toccherà i 35°C nella giornata di domenica 30, con venti moderati che soffieranno da nord nord ovest.

Ricordiamo che è attivo il numero 1500 del Ministero della Salute per eventuali emergenze relative alle ondate di calore

