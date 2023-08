Caldo africano? Quanto durerà ancora e le previsioni meteo per Messina

Nerone non lascia l’Italia: il caldo africano persiste e le previsioni meteo lo confermano, ma a breve le temperature potrebbero scendere. Vediamo le tendenze generali e cosa ci aspetta a Messina nei prossimi giorni.

Ancora qualche giorno di caldo e afa in tutta Italia, ma da domenica 27 agosto è previsto un abbassamento delle temperature su tutta la Penisola con l’arrivo di un anticiclone dal Regno Unito. Diverse le città bollino rosso tra il 22 e il 24 agosto, secondo il Ministero della Salute, principalmente in Centro e Nord Italia, ma anche a Palermo per la giornata di oggi. Messina, così come Reggio Calabria e Catania si mantengono sul giallo, quindi con temperature più “miti”. Ma cosa dicono le previsioni meteo per la città dello Stretto?

Caldo africano? Cosa dicono le previsioni meteo per Messina

Le previsioni di 3bMeteo per Messina preannunciano ancora temperature alte e afa per tutta la settimana, ma con qualche nuvola all’orizzonte tra il pomeriggio di oggi e la giornata di domani.

In particolare, per la giornata di oggi, 22 agosto, la temperatura massima a Messina dovrebbe essere di 33°C, mentre la minima di 27°C. Domani, 23 agosto, la massima sarà di 33°C e la minima di 25°C. Giovedì 24 agosto, infine, la massima sarà sempre di 33°C e la minima di 25°C. Dalle previsioni di 3B Meteo c’è da segnalare l’allerta afa, mentre la prima pioggia, con un conseguente abbassamento delle temperature, dovrebbe arrivare martedì 29 agosto. Se sia il momento di dire addio al caldo africano e dare il benvenuto all’anticiclone dal Regno Unito è presto per dirlo, ma attendiamo le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Da segnalare, infine, che, di contro, ilMeteo.it preannuncia possibili piogge e schiarite a Messina intorno alle 17.00 di oggi, 22 agosto. Per il resto le previsioni grossomodo coincidono, con afa e temperature percepite fino a 38°C.

(65)