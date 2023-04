Brand “Messina città di Antonello”: selezionata la Commissione che sceglierà il logo. I nomi

Conclusi i termini per la partecipazione al concorso di idee finalizzato alla realizzazione del logo per il brand “Messina città di Antonello”, Palazzo Zanca seleziona la Commissione che dovrà decretare il vincitore. Vediamo di cosa si tratta e chi ne farà parte.

Facciamo un passo indietro. A febbraio 2023 il Comune di Messina ha lanciato un concorso di idee per invitare a realizzare un logo che possa rappresentare il brand “Messina città di Antonello”. In palio per il vincitore, 500 euro. La notizia ha subito fatto storcere il naso agli addetti ai lavori, non solo per la cifra proposta, considerata insufficiente, ma anche per le modalità della selezione. Per capirci qualcosa di più, avevamo interpellato un esperto del settore, il brand communicator advisor Gianfranco Moraci.

Il concorso di idee si è chiuso il 21 marzo e, nelle scorse ore, è stato pubblicato sul sito del Comune di Messina l’elenco dei membri che faranno parte della Commissione: sono cinque, due interni e tre esterni, più un sesto che si occuperà della verbalizzazione.

I membri interni della Commissione sono: il Dott. Salvatore De Francesco, Dirigente del Dipartimento Servizi alle Persona e alle Imprese del Comune di Messina, nella qualità di Presidente della Commissione o un Suo delegato; l’architetto Carmelo Celona, nella qualità RUP progettista del “Museo Casa di Antonello”. I membri esterni sono invece: il Dott. Tonino Donato, grafico professionista; la Dott.ssa Grazia Musolino, storica dell’arte, studiosa e coordinatrice di mostre riferite ad “Antonello” e alla Sua Scuola; la Dott.ssa Milena Romeo, giornalista e presidente dell’ Associazione “Antonello da Messina”. La Dott.ssa Giovanna Quartarone, in forza presso il Servizio Pubblica Istruzione e Cultura, svolgerà la funzione di Segretario Verbalizzante.

Per i membri della Commissione non è previsto alcun compenso.

(20)