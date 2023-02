Concorso per realizzare il logo di “Messina, Città di Antonello”: come partecipare

Il Comune ha pubblicato l’avviso per partecipare al concorso di idee per la realizzazione del logo “Messina, Città di Antonello“. Il concorso è rivolto a designer e grafici. La proposta vincitrice riceverà un premio in denaro pari a 500 euro. Vediamo i requisiti e come partecipare.

Possono fare istanza di partecipazione al concorso tutti colori i quali si occupano di design, illustrazione, arte, grafica pubblicitaria e figurativa, in forma associata e di gruppo:

studenti

professionisti

soggetti privati

La proposta creativa deve essere composta da logo e dal testo “Messina, Città di Antonello” anche sotto forma di acronimo. Inoltre, il logo deve rispondere ai seguenti criteri:

unicità, originalità, creatività, senza imitazione di loghi già esistenti;

essere suscettibile di riduzione ingrandimento, verticale e orizzontale;

non deve evocare messaggi di natura politica o contenuti offensivi.

Come partecipare

Per partecipare al concorso di idee, la proposta del logo “Messina, Città di Antonello” deve essere inviata, entro e non oltre il 21 marzo 2023, al Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese, ai seguenti indirizzi:

Le mail deve avere per oggetto: Concorso di Idee – Logo Brand “Messina, Città di Antonello”, e contenere insieme alla proposta anche la domanda di partecipazione (a questo link) e una copia del documento di identità.

A questo link l’avviso completo.

