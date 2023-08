Bonus Trasporti: fondi finiti, nuove domande dal 1° settembre 2023. Scatta il click day

Fondi esauriti in pochi mesi per il Bonus Trasporti, ma il Ministero riapre una finestra per le domande a partire da venerdì 1° settembre 2023. Come funziona, chi può richiederlo e tutte le informazioni utili per fare domanda.

Il Bonus Trasporti, ricordiamo, è un contributo nato col Governo Draghi e riconfermato dal Governo Meloni. Serve per l’acquisto di un abbonamento annuale, mensile o relativo a più mensilità, ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale oppure di trasporto ferroviario nazionale. L’importo massimo è di 60 euro, può essere richiesto da persone con reddito complessivo non superiore a 20mila euro nel 2022. Tra le aziende convenzionate c’è anche l‘ATM di Messina (qui l’elenco completo degli operatori).

Bonus Trasporti: nuove domande al Ministero dal 1° settembre 2023

Le domande per il Bonus Trasporti 2023 sono state aperte ad aprile e già a inizio agosto il Ministero del Lavoro segnalava i fondi in esaurimento. Ad oggi, infatti, se ci si collega alla piattaforma dedicata compare il seguente messaggio: «Non è possibile procedere con la richiesta del bonus trasporti per il momentaneo esaurimento della dotazione finanziaria prevista del Decreto Legge n. 5 del 14 gennaio 2023. Sarà possibile effettuare un nuovo tentativo di richiesta a partire dalle ore 8.00 del 1° settembre 2023 per usufruire degli eventuali residui generati dal mancato utilizzo di bonus richiesti nel mese di agosto 2023».

Che cosa vuol dire? In sostanza, il Bonus Trasporti va utilizzato entro un mese dall’emissione, dopodiché il contributo, in sostanza, torna indietro e le risorse tornano disponibili per nuove richieste. A partire dalle ore 8.00 del 1° settembre 2023, quindi, sarà possibile provare a presentare nuovamente la domanda per l’ottenimento del Bonus Trasporti da massimo 60 euro per l’abbonamento ai mezzi pubblici. Lo stesso meccanismo, avvertono dal Ministero, sarà attivato anche il mese successivo, sempre fino all’esaurimento delle risorse disponibili. In sostanza, il 1° settembre 2023 alle ore 8.00 parte il click day, che si ripeterà a inizio ottobre.

Come (e da quando) fare domanda

Fatta questa premessa, facciamo un veloce ripasso su come funziona il Bonus Trasporti 2023.

Il Bonus Trasporti può essere richiesto dalle persone che hanno un reddito complessivo non superiore a 20mila euro nel 2022. Può essere richiesto per sé stessi o per un eventuale beneficiario minorenne a carico. È possibile richiederlo a partire dalle ore 8.00 del 1° settembre 2023 attraverso la piattaforma digitale dedicata del Ministero del Lavoro, accessibile tramite SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE) all’indirizzo bonustrasporti.lavoro.gov.it.

Come anticipato, va utilizzato acquistando un abbonamento, entro il mese solare di emissione. L’abbonamento può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare le FAQ (Frequently asked questions) sul sito del Ministero.

