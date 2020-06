Biglietti e gratta e sosta troppo cari. Gioveni chiede sconti per giovani e lavoratori di Messina

Parcheggi nella Ztl a prezzi agevolati per commercianti e lavoratori del centro e abbonamenti bus meno cari per gli under 30: sono queste le due proposte inoltrate al presidente di ATM a poche ore dal ritorno dei parcheggi a pagamento a Messina. La prima dovrebbe valere tutto l’anno, la seconda solo in estate per favorire l’uso da parte dei giovani dei bus Shuttle notturni per raggiungere i lidi e i luoghi della movida.

A lanciare queste due proposte è il consigliere comunale Libero Gioveni che ricorda, tra l’altro, come l’ipotesi di un abbonamento agevolato per chi lavora in centro sia già stata considerata dall’organo di governo di ATM: «Ricordo benissimo – scrive – l’impegno da parte del CdA aziendale di voler riprendere la proposta dell’abbonamento agevolato per i lavoratori del centro una volta avviata la nuova società; credo, quindi, sia giunto il momento di agire in questo senso».

Ma andiamo con ordine. Già l’anno scorso la vecchia ATM in liquidazione aveva attivato un abbonamento per ragazzi e adolescenti di 20 euro mensili. La proposta del Consigliere Comunale è proprio quella di reintrodurre questa misure per consentire ai giovani – e più precisamente agli under 30 – di raggiungere i lidi e i luoghi della movida estiva in bus senza dover pagare biglietti troppo elevati per le proprie tasche.

Per quel che riguarda la seconda proposta, in vista della riattivazione dei parcheggi a pagamento con gratta e sosta in centro a Messina, Libero Gioveni propone di creare degli abbonamenti a prezzi agevolati di taglio mensile, semestrale e annuale per tutti i commercianti e i loro dipendenti, e in generale per tutti i lavoratori di aziende pubbliche e private che dimostrano di esercitare la loro attività lavorativa all’interno dei lotti della ZTL.

Questo, per impedire un «vero e proprio salasso» per i lavoratori visto che, sottolinea il Consigliere Comunale, da domani parcheggiare in centro per tutta la giornata costerà 6 euro in tutta la zona a traffico limitato.

