Bando per esperti di marketing, comunicazione e grafica: l’avviso del Comune di Messina

Il Comune di Messina è alla ricerca di 6 esperti per la campagna di comunicazione del progetto ForestaMe. In palio, 6 contratti di lavoro autonomo da assegnare tramite selezione pubblica. Vediamo il bando, quali sono i requisiti richiesti, come fare domanda ed entro quando.

Era stato annunciato già diversi giorni fa quando da Palazzo Zanca il vicesindaco Carlotta Previti ha presentato il progetto di forestazione urbana – da 25 milioni di euro a valere sui fondi del REACT EU (15 MIO) e PO 21-27 (10 MIO) – per il Comune di Messina. Progetto che prevede, da un lato, azioni mirate ad implementare il verde cittadino, piantando nuovi alberi, curando le aree a verde, creando, in sostanza, un ambiente più ecosostenibile, con l’obiettivo di rendere Messina una città green (cosa che, dice Legambiente, attualmente non è).

Nel piano del Comune c’è inoltre una campagna di comunicazione che dovrebbe servire a sensibilizzare la popolazione affinché adotti comportamenti più sostenibili per l’ambiente. Per questo motivo, è stato pubblicato un bando pubblico per la selezione di 6 figure professionali, 6 esperti del settore, da reclutare attraverso una procedura comparativa per titoli e colloquio.

Bando pubblico per 6 esperti di marketing e comunicazione (ForestaMe)

Requisiti e profili richiesti

1 Social Media Manager

Requisiti : Diploma di Laurea (DL), Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM) o titoli equiparati (D. Interim. 9/07/2009) (EQF 7) in ambito umanistico o economico Pregressa esperienza di comunicazione Digitale >= 5 anni Conoscenza della lingua inglese (livello C2)

: Diploma di Laurea (DL), Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM) o titoli equiparati (D. Interim. 9/07/2009) (EQF 7) in ambito umanistico o economico Pregressa esperienza di comunicazione Digitale >= 5 anni Conoscenza della lingua inglese (livello C2) Durata incarico : giornate da erogare in 2 anni in ragione delle esigenze dell’amministrazione

: giornate da erogare in 2 anni in ragione delle esigenze dell’amministrazione Compenso lordo: 20.000,00 euro.

2 Responsabili marketing e comunicazione

Requisiti : Diploma di Laurea (DL), Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM) o titoli equiparati (D. Interm. 9/07/2009) (EQF 7) Pregressa esperienza nel ruolo >= 10 anni Conoscenza della Lingua Inglese (livello B1);

: Diploma di Laurea (DL), Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM) o titoli equiparati (D. Interm. 9/07/2009) (EQF 7) Pregressa esperienza nel ruolo >= 10 anni Conoscenza della Lingua Inglese (livello B1); Durata incarico : servizio da erogare in 2 anni in ragione delle esigenze dell’amministrazione;

: servizio da erogare in 2 anni in ragione delle esigenze dell’amministrazione; Compenso lordo: 30.000,00 euro.

1 Video maker

Requisiti: Diploma di scuola secondaria superiore o titolo equivalente (EQF 4) Pregressa esperienza nel ruolo;

Diploma di scuola secondaria superiore o titolo equivalente (EQF 4) Pregressa esperienza nel ruolo; Durata incarico: giornate da erogare in 2 anni in ragione delle esigenze dell’amministrazione;

giornate da erogare in 2 anni in ragione delle esigenze dell’amministrazione; Compenso lordo: 20.000,00 euro.

1 BIM Specialist (Building Information Modeling)

Requisiti : Diploma di scuola secondaria superiore o titolo equivalente (EQF 4) Partecipazione a corsi specifici sul tema BIM;

: Diploma di scuola secondaria superiore o titolo equivalente (EQF 4) Partecipazione a corsi specifici sul tema BIM; Durata incarico : giornate da erogare in 2 anni in ragione delle esigenze dell’amministrazione;

: giornate da erogare in 2 anni in ragione delle esigenze dell’amministrazione; Compenso lordo: 20.000,00 euro.

1 Grafico

Requisiti : Diploma di scuola secondaria superiore o titolo equivalente (EQF 4) Pregressa esperienza nel ruolo >= 10 anni Partecipazione a corsi specifici sul tema.

: Diploma di scuola secondaria superiore o titolo equivalente (EQF 4) Pregressa esperienza nel ruolo >= 10 anni Partecipazione a corsi specifici sul tema. Durata incarico : giornate da erogare in 1 anni in ragione delle esigenze dell’amministrazione

: giornate da erogare in 1 anni in ragione delle esigenze dell’amministrazione Compenso lordo: 10.000,00 euro.

Sono richieste, per ciascun profilo, anche delle competenze specifiche, che è possibile visualizzare a questo link.

Scadenza e come candidarsi

È possibile partecipare al bando del Comune di Messina candidandosi per una sola delle 6 posizioni a disposizione. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 10° giorno dalla pubblicazione dell’avviso (online da ieri, 16 novembre, sul sito di Palazzo Zanca). La domanda deve essere presentata seguendo il modulo disponibile a questo link.

Occorre allegare:

curriculum vitae in PDF;

copia del documento di identità in PDF.

La candidatura va presentata tramite posta elettronica certificata (PEC – a mezzo di una unica PEC contenente i 3 file separati – al seguente indirizzo PEC protocollo@pec.comune.messina.it secondo le vigenti disposizioni (art. 65 D.Lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii. e art. 38 DPR n. 445/2000 ss.mm.ii.).

L’oggetto della PEC deve riportare la seguente intestazione: Cognome e Nome del candidato – “Selezione Esperti ComunicazioneProgetto ForestaMe – (indicare il profilo professionale per il quale si concorre corrispondente a quello indicato nella domanda di cui all’Allegato 2.1)”.

La domanda deve pervenire solo ed esclusivamente, a pena di esclusione, a mezzo PEC entro e non oltre le ore 23:59 del 10° giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico all’Albo Pretorio online del Comune di Messina*. Ai fini dell’ammissibilità fa fede l’orario di ricezione della domanda di partecipazione presso la citata casella PEC del protocollo del Comune di Messina.

*L’avviso è stato pubblicato sul sito del Comune il 16 novembre 2021.

Maggiori informazioni a questo link.

